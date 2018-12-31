Советы донецкого диетолога Людмилы Денисенко: чтобы утро 1 января не было хмурым

Помните анекдот? Утро 1 января. На улицах пусто. И только к обеду в магазины потянулись детишки с записками. Как встретить Новый год без похмельных последствий, рассказала друг "Комсомолки", донецкий диетолог Людмила Денисенко.

- Если после встречи Нового года вы не в состоянии оторвать голову от подушки, всё тело просит пощады, а во рту тысячелетняя жара Сахары, вспомните мои советы! Я не зря даю их перед праздником, вряд ли хватит сил искать их в интернете потом! Предупреждён, значит, вооружён, - рассказывает Людмила Эдуардовна. - Как сделать так, чтобы воспоминания о празднике не остались лишь болями в голове и расстройством пищеварения?

Если накануне вы всё-таки перебрали, самое время вспомнить о растворимых в воде шипучих таблетках от головной боли. Это простейшая «скорая помощь», облегчающая первые минуты похмельного существования.

Если после их приема все равно кажется, что проще лечь и умереть, переходите к водным процедурам. С вечера запаситесь бутылочкой-второй минеральной воды. В состоянии похмелья человек испытывает, прежде всего, жажду. В крови циркулирует масса токсинов, еще не переработанных перегруженной алкоголем и едой печенью, и их надо как-то из организма удалять. Поэтому самое главное – пить много жидкости. Не менее 2 литров. Для начала лучше всего обычной питьевой или столовой (не лечебной!) минеральной воды («Боржоми», «Нарзан», «Набеглави»): в них достаточно солей и микроэлементов, а вкус не слишком соленый или кислый.

Если к головной боли присоединилась еще и изжога – всё равно пейте воду, обычную питьевую, можно и минералку с щелочным составом (но только без газа): она погасит излишнюю активность желудочного сока. Потом можно пить уже и некрепкий чай, кофе, свежевыжатые соки, кислородные коктейли, травяные отвары и т.д.

Если жизнь начинает налаживаться, самым лучшим будет отправиться под душ. Оказывается, токсины выделяются еще и через поры кожи, и их нужно поскорее смыть, чтобы тело «задышало». Кроме того, прохладная вода тонизирует сосуды и снижает давление. Но именно прохладная, а не ледяная: слишком резкое сужение сосудов от холода грозит спазмом, нарушением сердечного ритма и вообще слишком сильная нагрузка на организм. Не рекомендуется в таком состоянии идти в баню – сухую сауну или русскую парную: любые температурные перегрузки лучше отложить хотя бы на один день.

Не вздумайте с похмелья обращать внимания на недоеденный праздничный стол: в теплом помещении все салаты, закуски, мясо и сладости наверняка приобрели «вторую свежесть» и есть их уже нельзя. Попробуйте найти силы дойти до кухни, ведь существует масса способов поправить похмельное здоровье с помощью еды или питья.

Классический способ – клин клином. То есть выпить рюмку водки с хорошей закуской. Как писал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита»: «Никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской». Но, если вы себе не враг, лучше откажитесь от попытки опохмелиться, вашей печени и поджелудочной и так тяжело, зачем усугублять им жизнь?

Многие считают, что требующий подпитки алкогольными токсинами организм парой рюмочек удовлетворится. Но если нет – вас ждет похмельное дежа вю: утром снова потребуется допинг и так далее. Так что прибавьте к «лекарству» еще и силу воли вовремя остановиться. А вот народный способ – похмеляться пивом – специалисты категорически не одобряют: содержащаяся в напитке углекислота способствует новому витку опьянения.

Русская «рассольная классика» основана на том, что справиться с похмельем помогают ударная доза витамина С и кислота, содержащаяся в рассоле. Самый лучший вариант – рассол капустный, в огуречном или помидорном вся кислота – из уксуса, а витаминов практически нет. Искомую дозу витаминов и кислоты можно найти и в кефире, тане, айране, кумысе, катыке и т.п. Плюс этого метода: в какой части света вы бы не оказались, наверняка в местной кухне найдется что-нибудь кисломолочное. Минус – на раздраженный желудок кислота может подействовать не самым лучшим образом. И не пытайтесь пить или есть маринованные продукты - уксус вам сейчас противопоказан.

Теперь можно попробовать съесть что-нибудь посущественней. Снять похмельную тошноту и нейтрализовать бушующую в организме «революцию» очень помогает горячий мясной суп. Особенно эффективны восточные блюда: харчо, лагман, шурпа, чихиртма и т. д. В любом армянском ресторанчике в первых строках меню вы найдете «утренний хаш» – густой суп из баранины, который обычно варят всю ночь. Это как раз для таких случаев! Прекрасно подойдет и обычный борщ. А если похмелье оказалось непредвиденным и подобных средств для борьбы с ним под рукой нет – вот специальное новогоднее «ноу хау»: можно разогреть в кастрюльке традиционный холодец. Получится как раз искомый густой мясной бульон. Одно но: еда не должна быть слишком жирной – помните про печень!

Если воспользоваться вышеуказанными советами по борьбе с похмельем, смотреть на окружающий мир станет явно легче. И тогда самое время отправиться на свежий воздух. И не «шествуя важно в спокойствии чинном», а как можно активнее двигаться: «снежки», санки и прочие зимние увеселения. Чем интенсивнее вы двигаетесь, тем больше кислорода попадает в легкие, тем быстрее бьется сердце и прогоняет кровь через почки и печень, и тем скорее из организма выведутся продукты распада алкоголя и еды.

А если подняться с кровати вы все же не в состоянии, не можете протолкнуть в себя ни кусочка еды или она тут же вылетает обратно – значит, это самый тяжелый случай. Остается одно: снова принять лежачее положение, выпить Алка-Зельтцер или Алка-Прим и каждые полчаса повторять: «Господи! Да чтоб я еще раз... да никогда в жизни...»

До следующего праздника! А он не за горами: впереди ещё Святки, Рождество, старый Новый год…

Надеемся, нашим читателям эти советы не понадобятся. В любом случае, мы позаботились, чтобы старт нового года был у вас радостным, а не с таблетками цитрамона и мокрым полотенцем на лбу.