2018-12-31T10:27:38+03:00
Политика

Зачем сейчас на Украине судят организаторов референдума о независимости Донбасса

В Константиновке Донецкой области вынесли приговор сразу четырем жительницам
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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На митинг в поддержку проведения референдума пришли сотни жителей Константиновки. Фото: Скриншот видео youtube.comНа митинг в поддержку проведения референдума пришли сотни жителей Константиновки. Фото: Скриншот видео youtube.com
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Накануне Нового года представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк отчитался о борьбе со шпионами и «изменниками родины». За год украинская спецслужба выявила 10 иностранных шпионов, а 46 граждан незалежной привлекли к ответственности по статье 111 УК (государственная измена). В масштабах Украины цифры достаточно скромные.

Так совпало, что в эти дни одному из «изменников» - главному редактору РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому - Херсонский городской суд продлил арест на 30 суток. Напомним, руководитель украинского филиала российского информагентства был задержан сотрудниками СБУ 15 мая. Ему вменяют в вину подрывную информационную деятельность и антиукраинскую пропаганду в интересах России. Якобы Вышинский готовил статьи с оправданием «аннексии Крыма» и поддержки «террористов в ДНР и ЛНР».

В защиту Кирилла Вышинского, который стал гражданином РФ, выступают в России на самом высоком уровне. Об этом случае произвола украинских властей пишут в прессе и показывают телесюжеты. А тем временем в незалежной «без шума и пыли» пропускают через судебную «мясорубку» сотни сторонников Русской весны.

В середине декабря в Константиновке (город расположен в 50 километрах севернее Донецка) местный суд приговорил к лишению свободы четырех жительниц. Им припомнили участие в референдуме о независимости ДНР, который прошел 11 мая 2014 года. Тогда жители Донбасса наивно надеялись, что после голосования их ждет судьба крымчан – присоединение к России. Увы, не сложилось. А летом после отступления ополченцев Стрелкова из Славянска в Донецк, Константиновку заняли украинские войска.

В мае же 14-го, когда город еще находился под властью ополчения, заместитель мэра Светлана Астахова (по материалам украинского следствия) «назначила отдельных жителей города на должности председателей избирательных участков и организовала митинг в поддержку создания ДНР».

- Мы в Киев не ездили, мы защищаем свои города. Приходите на референдум, чтобы выбрать свой путь в этой жизни, путь своих детей. Нельзя занимать позицию – моя хата с краю. Вместе мы победим! – призвала собравшихся на митинг Астахова.

Светлана Астахова была в Константиновке одним из лидеров Русской весны. Фото: konstantinovka.com.ua

Светлана Астахова была в Константиновке одним из лидеров Русской весны. Фото: konstantinovka.com.ua

После прихода украинских войск ее задержали. Но потом Константиновский горрайонный суд решил отпустить женщину под залог в размере 36 тысяч гривен. По понятным причинам заместитель мэра уехала из города в Донецк. Поэтому в декабре 18-го суд проходил без ее участия. За «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (статья 110 Уголовного кодекса Украины) 58-летнюю Светлану Астахову заочно приговорили к 8 годам лишения свободы.

Одновременно Константиновский суд вынес вердикт еще трем жительницам города за участие в организации референдума. По материалам, собранным сотрудниками СБУ, эти женщины возглавляли участковые избирательные комиссии, а также обеспечивали составление и подписание протоколов о результатах волеизъявления горожан и передачу документов в территориальную избирательную комиссию. Активистки Русской весны получили по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком один год. В сообщении пресс-службы СБУ отмечается, что во время судебного разбирательства подозреваемые признали свою вину.

Наверное, о «сепаратистках» в Константиновке вряд ли бы вспомнили спустя четыре года после событий Русской весны. Но в незалежной грядут президентские и парламентские выборы. Порошенко сейчас истерично цепляется за уплывающую власть и пытается запугать всех, кто против него. Не случайно же военное положение в декабре действовало именно в десяти областях, где рейтинг «гаранта» самый низкий.

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