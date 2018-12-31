Донецкий психолог - о том, как загадывать Новогодние желания, чтобы все сбылось

Новогодние желания мы любим загадывать трижды – под бой курантом 1 января, на Рождество, и , конечно Старый Новый год не пропускаем.

Лимон стал толчком в спину

- Я когда – то даже научную статью об этом хотел написать, - говорит донецкий психолог Виктор Смирненко. – А потом и книгу – исполняются ли они, как влияют на дальнейшую судьбу. Но война помешала.

- У некоторых молодых девушек это целый ритуал!

- У меня есть знакомая девушка Лена, до 2014 года работала в Донецке журналистской. Толковая, образованная. Так вот, на одной тусовке она познакомилась с бывшим сотрудником СБУ, который возглавил службу безопасности крупного украинского оператора связи. Он и в СБУ был не последним человеком. Мужчина показался интересным человеком.

Вдруг он отвлекся на важный звонок и спрашивает своего собеседника: « Как скажешь, Рустам, мне встречаться с таким – то, или нет? Он зовет на встречу» . Моя знакомая услышала имя очень влиятельного чиновника, зама губернатора, от которого зависело многое, в том числе и сам губернатор. Лена знала – попасть к этому заму крайне трудно, а тут сам зовет, а человек сомневается… «А кто этот Рустам, если не секрет?» - Поинтересовалась она. И услышала историю, что Рустам (имя изменено – Ред.) – экстрасенс, гуру. Дает советы очень узкому кругу лиц, среди которых были украинские депутаты, министры. Ее собеседнику он сказал игнорировать предложение о встрече. И мужчина беспрекословно согласился. А дальше рассказал совет Рустама – как стать богатым…

- Перечислить гуру деньги?

- Нет. В Новогоднюю ночь, а можно и в другой день – для просвещенного Рустама каждый день – Новый год, нужно написать желание. Конечно, речь шла о финансовых целях. Положить его под лимо, а как будешь готова – съесть лимон. Целиком, с кожурой и косточками, не запивая водой, ничем.

- И что, твоя знакомая решилась на этот, прости, бред?

- Купила в магазине самый большой лимон. Все сделала по совету. Долго потом мучилась от обострения гастрита. Богатой не стала.

- Что – то я этому не удивилась

- Но! Еще до войны на ее плечи выпали очень большие испытания, потом она уехала из Донецка. Жить в новом городе тоже было не сладко – помощи ждать не откуда, с работой сложно, за годы войны пережила предательства очень близких людей. Но я бы ее сравнил с травинкой, которая пробивается через асфальт, или с цветком, растущим посреди скал. Встречались в Питере недавно. Вспоминали лимон. Она его не употребляет в любом виде, смеется. Но то упорство, с которым пыталась изменить свою жизнь – вспоминает часто.

Исполнение желаний – не всегда в радость

- Еще у меня была пациентка, которую я до сих пор не могу забыть! – Продолжает Смирненко. – Хвасталась, что все ее желания сбывались. Но консультировать меня позвали по поводу ее депрессии, мыслях о нежелании жить.

- Может, не то загадывала?

- Все касалось ее бизнеса. Свои посылы во вселенную она записывала в блокнот. На этом и вся «магия». Но те дорогие вещи, которые она могла позволить – не приносили радость. Жаловалась, что ей скучно от этой «сбычи мечт». А строит свои планы и легко добивается успеха она только для того, чтобы не сойти с ума, или не спиться!

На самом деле, женщина порвала с родственниками, подругами, не могла понять – любит ли мужчину, который рядом… Все обиды она словно запечатывала в конверт и складывала, складывала. Их насобирался мешок, наверное. Но загадать в свой волшебный блокнот желание наладить отношения с родными, попросить прощения у друзей и помириться – она не смогла. Она давно уехала из города. Родители живут здесь. Насколько я знаю, не общаются. Значит все так же. Но жить без корней ни одно дерево не сможет. И человек тоже.

Будьте конкретны!

- Так как лучше сформулировать желание?

- Нужно писать не «Я хочу быть здоровой, счастливой и т.д.», а «Хочу побывать на Эльбрусе, к примеру, или научиться играть в футбол, ездить верхом и так далее. Желательно и конкретную дату определить. А потом все зависит от мотивации – насколько вы хотите то, что загадали.

- А что лично ты загадаешь? Если не секрет…

- Хочу быть востребованным в Донецке. У меня есть работа, но могу большее. Я много учился для того, чтобы помогать запутавшимся, заблудившимся, тем, кто разуверился в себе. Так что в эту ночь советую немного отвлечься от «Оливье» и в тишине подумать – А что хочет именно ваше сердце в 2019 – ом году?