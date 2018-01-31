Красный Крест будет работать в республиках Донбасса и в новом году

В посёлке Калиново-Борщеватое возле Луганскa жители по очереди выпасают стадо коров. У Зинаиды лишь одна корова, но ей приходится раз в неделю принимать вахту. Ей не на кого положиться – муж умер, а дети покинули дом. Поэтому в свои 76 лет Зинаида делает все сама: рубит дрова, косит траву и обрабатывает огород. В декабре она получила от представителей Красного Креста коробки с гуманитарной помощью.

В поселок волонтеры привезли продукты питания, средства гигиены, корм для домашних животных и другие самые необходимые материалы.

У многих жителей другого поселка – Молодежное, что на линии соприкосновения недалеко от Луганска – до сих пор разбитые из-за обстрелов окна закрыты фанерой. Нет возможности приобрести уголь для отопления, поэтому люди обогревают свое жилье, чем придется. В домах не держится тепло из-за трещин в поврежденных стенах.

Недавно представители МККК раздали жителям Молодежного наборы для утепления крыш и стен. Об этом они рассказали на своей страничке в соцсети.

Таких примеров за четыре года работы отделений Красного Креста в Донецке и Луганске сотни и тысячи.

Жителям поселка Молодежное привезли материалы для утепления пострадавшего от обстрелов жилья. Фото: vk.com/icrc_donbass

Представитель МККК в Украине Алан Эшлиманн сообщил, что в следующем году международная организация увеличит помощь на 10%, будет больше уделять внимания психосоциальной помощи жителям и экологическим проблемам. Также Эшлиманн опроверг слухи о прекращении работы офисов Красного Креста в Донецке и Луганске.

Кстати, 22 декабря через КПВВ «Новотроицкое» в ДНР въехали 8 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК. Всего привезли более 150 тонн груза - гигиенические и продуктовые наборы, медицинские средства. Эта помощь поступает в республики Донбасса регулярно, практически ежемесячно.