2018-12-31T07:58:58+03:00
Политика

Почему на Украине собираются судить погибшего Героя ДНР Гиви

Подвиг командира батальона Михаила Толстых до сих пор не дает покоя властям незалежной
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В памяти дончан Гиви навсегда останется своим парнем, защищавшим родную землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП-МоскваВ памяти дончан Гиви навсегда останется своим парнем, защищавшим родную землю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/КП-Москва
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8 февраля 2019 года исполнится два года со дня гибели легендарного комбата «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Украинские диверсанты взорвали его в рабочем кабинете в расположении батальона. Только так они смогли «добраться» до Гиви, который на поле боя был неуязвим. Героя ДНР Михаила Толстых похоронили в Донецке рядом могилой друга и соратника - Героя ДНР комбата Арсена Павлова (позывной Моторола). Моторола был убит 16 октября 2016 года, и тоже исподтишка – диверсанты заложили взрывчатку в кабину лифта в доме, где жил Арсен.

Подвиг простого парня из Иловайска, который стал Героем Республики и всенародным любимцем, видимо, до сих пор не дает покоя властям незалежной. Они всячески пытаются «прилепить» Гиви клеймо террориста.

29 декабря в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство, открытое против Михаила Толстых, который считается погибшим. Об этом сообщили в суде. Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года – накануне двухлетия гибели Гиви.

Ему «вменяют в вину» преступления сразу по нескольким статьям Криминального кодекса Украины: «Создание террористической группы или террористической организации», «Террористический акт», «Незаконное лишение свободы или похищение человека», «Нарушение законов и обычаев войны».

По этим статьям на Украине судят только тех, кто стал на защиту своей родины, своего народа от беспредела нацистов, пришедших к власти в феврале 2014-го. Кстати, в незалежной собираются с большой помпой праздновать пятилетие «победы» майдана. И суд над Михаилом Толстых нужен, чтобы украинцы меньше задавали вопрос, почему до сих пор у власти те люди, кто устроил кровавую бойню в центре Киева, а потом развязал войну в Донбассе?

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