2018-12-30T13:07:18+03:00
Политика

За десять лет в Республике планируют восстановить уничтоженный войной лес

Это было одним из желаний Александра Захарченко
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Председатель. Фото: личный архив Алексея ШебалковаПредседатель. Фото: личный архив Алексея Шебалкова
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В подчинении Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики пять государственных предприятий, которые обслуживают порядка 51 тысячи гектаров земель лесного фонда и 650 тысяч гектаров охотничьего фонда – это практически вся территория Республики, кроме населенных пунктов.

- Мы охраняем эти угодья, - рассказывает «Комсомолке» председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков. - Люди думают, что из-за войны государству некогда заботиться о братьях наших меньших. На самом деле мы проводим рейды совместно с полицией. Нарушителей немало. За счет них мы вносим лепту в бюджет государства, они платят штрафы. Мы специально выращиваем корм для животных, чтобы их поддерживать и разводить разные виды охотничьей фауны.

Выращивают деревья с нуля

Алексей Викторович сообщил, что у лесхоза Республики есть программа, которая рассчитана на 10 лет. За это время планируется восстановить 10 тысяч саженцев.

- В результате военной агрессии Украины больше тысячи гектаров леса было уничтожено, еще три с половиной тысячи повреждено. У нас есть 10-летняя стратегия восстановления уничтоженных насаждений. Для этого необходимо ежегодно высаживать по тысяче саженцев, - сказал председатель лесхоза.

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

Первым делом высаживали лес в тылу. А уже в этом году приступили к восстановлению лесов в прифронтовых районах.

- В Старобешевском и Тельмановском районах мы сажали лес еще с первым Главой Республики Александром Захарченко, - говорит Алексей Шебалков. - Также передаем на безвозмездной основе саженцы городам и районам Республики для их озеленения – в этом году подарили 110 тысяч саженцев.

Все саженцы – из лесхоза. Сначала заготавливают семена, потом их подготавливают и высевают.

Как выращивают новогодние сосны

Каждый год лесоводы Республики создают плантации сосен для продажи к Новому году. Урожайный оборот долгий – от посадки до срубки проходит пять-семь лет. В этом году было заготовлено к реализации 10 тысяч сосен.

- Основные покупатели у нас – оптовики, - рассказывает Алексей Шебалков. - Мы не можем себе позволить открывать свои торговые точки в городах. Но можно приехать в любое наше лесничество и купить елку по государственной цене. Все вырученные деньги идут на воссоздание лесов и борьбу с лесными пожарами.

Алексей Викторович рекомендует покупать сосны местного производства.

- В том году предприниматели покупали елки из России от 70 рублей, но плюс к цене идет транспортировка, растаможивание, а хочется еще что-то и заработать. Нужно учитывать, что те елки вырубаются заранее, у нее смолы меньше, чем у нашей, – поэтому она испортится намного быстрее.

Четвертый год лесхоз Республики выполняет инициативу Александра Захарченко и Дениса Пушилина.

- Всем детским домам и интернатам бесплатно раздаем большие елки, - рассказал Алексей Викторович.

Захарченко мечта озеленить Республику. Фото: ВКонтакте

Захарченко мечта озеленить Республику. Фото: ВКонтакте

Парк имени Захарченко

Создать парк в Калининском районе Донецка - совместная идея лесного хозяйства и Республиканского образовательного учреждения «Школа № 4 – Кадетский корпус». Первый Глава Республики Александр Захарченко оценил эту инициативу, должен был лично принимать участие в закладке, но не дожил до этого дня… Теперь этот парк носит его имя: «Парк имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко».

- Мы продолжаем заниматься реализацией этого проекта, - говорит председатель комитета. – Весной будем еще озеленять территорию.

Сам парк архитекторы создали в виде пятиконечной звезды. Один из ее углов по чертежу заходит на уже существующую посадку, которая естественным образом дополняет задумку архитектора. Алексей Шебалков предложил сделать там «тихую зону».

- Здесь можно будет побыть в тишине, под сенью деревьев, провести время. Там достаточно положить плитку, поставить лавочки и фонари, - делится он.

Строительство парка на этом не завершится. Озеленение Республики было одним из желаний Александра Захарченко, поэтому в память о нем все, что задумано, будет исполнено.

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