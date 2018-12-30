Новогодние истории от дончан под елочку

С каждым новым годом воспоминаний об этом празднике у нас становится все больше. Они складываются в большую коробку где-то между смятым серпантином и ватным Дедом Морозом, укутываются бережно салфетками-газетами, чтобы однажды быть извлеченными из нее. Тогда они начинают играть всеми красками, неожиданно новыми для нас и согревают сердце каким-то добрым огнем.

Я расспросила дончан об их новогодних воспоминаниях, и они поделились со мной этим волшебным теплом, надеюсь, оно согреет и вас.

Олег Коваль, дончанин:

- В советское время в самых маленьких донбасских поселках, шахтерских городках и колхозах новый год отмечался намного масштабней, ярче, веселее, чем в нашу эпоху дикого капитализма. В моем родном шахтерском городке центральная площадь была увешана электрическими гирляндами, светящимися новогодними композициями, елка вращалась вокруг своей оси, можно сказать, что по сравнению с нашим временем новый год в моем детстве светился, словно кусочек Москвы, новогодние праздники были насыщены событиями, детские утренники проводились практически на всех предприятиях. Сейчас нас (как и в предвоенные годы, в "сытые" нулевые) ждет скромная статичная одинокая елка, и пара фонарных столбов "праздничной иллюминации". Я это к тому, что мои юные земляки на моей малой Родине представить себе не могут, как ярко отмечали новый год и иные общенародные праздники в мои детские 80-е. По словам родителей, в 70-60-е было еще веселее. Речь идет о моем родном городке с населением в 12.000 на 91-й год. Сейчас иногда стараемся на новый год вырваться в Луганск или Донецк, хорошо, что крупные города могут сделать праздники яркими, есть куда выехать из малых населенных пунктов.

Площадь Ленина посетили снеговики. Фото: Евгении Карпачевой

Юлия Саловская, начинающий фермер и многодетная мама:

- Самая удивительная елка у меня была накануне 2015 года. Война. Сидим мы значит в деревне у бабушки. Я к соседу, соседушка, помоги! Война-войной, а обед по расписанию. Елка нужна деткам на новый год. А у меня их трое! Сосед говорит, поеду в ельник себе выбирать и тебе срублю. Ну, жду-пожду обещанной елки. За недельку до праздника - цок-цок, подъезжает соседушка на возке, а возок Принцесса тянет. Кобылка у него была кривая на один глаз. Садись, грит, поедем. Я радостная, топор хватаю, пилу, веревку, мешок... черт его знает, какой инструмент нужен, когда елку тырить едешь... Ну, приехали. И тут, мама дорогая - война показала свою черную сторону, взрывы чуть не в 100 метрах. Ужас!! Я уж соседушку уговариваю брать что есть и скакать домой. Но не на того напала. Он не торопясь объезжал ельник, выбирая себе и мне красотку зеленую. Ладно выбрали, срубили, в телегу сложили. Думаете все? Нет. А обмыть? Это я с пилой ехала, а соседушка, здоровый мужик, владелец ставков, коней, полей, самогонку взял, сальцо на закуску. Сидим мы на телеге в ельнике, вокруг взрывы, а мы чинно самогоночку попиваем. Вру, конечно, я молила Бога, чтобы быстрее он допил свой шкалик, и мы помчались домой. Первый раз и в жизни, и с начала войны я попала в такой жуткий обстрел. А елка была - в потолок трехметровый упиралась. Девчоночки мои довольные - это самое главное в моей жизни.

Настоящая внученька-Снегурочка. Фото: Юлии Саловской

Андрей Лысенко, донецкий волонтер:

- Я, когда маленьким был, нашей задачей с отцом было принести в дом елку. Это не так, как сейчас – самые разные на любой кошелек. Кинулись мы почему-то поздно, то ли 30, то ли 31 декабря – нигде даже самой захудалой. Весь Донецк оббегали, а дело уже к вечеру. Готовы с батей даже и червонец заплатить, хотя тогда можно было приличное деревце приобрести за 1,5-3 рубля! Смотрим, женщина стоит с пышной сосной. Мы к ней – продаете? Она говорит – выручайте, купила елку, пришла домой, а муж тоже елку принес, зачем нам две? Так мы с отцом почти в сумерках, счастливые явились домой с пахучей сосной, которая нам обошлась в копейки.

А еще я очень долго верил в Деда Мороза. Знаешь, почему? Подарок – коробка с конструктором вдруг чудесно сама выезжала из-под елки. Это было завораживающе! Представляешь, в темноте и мерцании гирлянды, вдруг из-под елки выезжает конструктор! Никаких ниток или еще каких-то вспомогательных средств, которыми можно было бы объяснить это чудо, мне обнаружить не удалось. Уже потом родители признались, что нитка, на которой они тянули конструктор, счастливо оборвалась, как раз возле коробки.

Елку выбирать нужно неспеша. Фото: Евгении Карпачевой

Елена, жительница Зайцево:

- Запомнилось, как в декабре 2014 года я зашла в магазин "Швейный мир" за катушкой ниток. И увидела там небольшую очередь из женщин. Они вместе с продавцом деловито занимались выбором блестяшек, пайеток, бисеринок, кружавчиков и всякой такой приятной ерунды. Знаете, зачем? Костюмы снежинок дочерям-внучкам шить! Война на дворе, денег нет, голод приближается, а они костюмы своим Снежинкам шьют!

С возрастом мы утрачиваем способность радоваться мелочам. Фото: Евгении Карпачевой

Юлия Андриенко, журналист «Комсомольской правды»:

- Это было в 2012 году и воспоминания об этой истории греют мое сердце. Тогда радио "Мелодия" объявило акцию - Письмо Деду Морозу. Ты мог написать письмо на радио со своим желанием. Ведущие его зачитывали. А другие слушатели радио вызывались стать для тебя дедом Морозом. Дети, взрослые, старики на всю Украину озвучивали свои желания. Люди просили ролики, конструктор, билет в кино, сладости, елочные игрушки, щенков, посуду, куклу и много чего самого разного. А другие вызывались исполнить ваше желание. Просто так! Ничего не требуя взамен. Эти объявления размещались в отдельной рубрике на сайте "Мелодия" и почти на все письма находился Дед Мороз. Люди со всей Украины радовали друг друга!

Выглядело это так: в паузе между песнями озвучивалось чье-нибудь желание. А через какое-то время ведущий говорил, что для кого-то нашелся Дед Мороз и куклы, сладости, ролики и щенки летели из одного города в другой, делая одновременно счастливыми и дарителя и одариваемого.

И вот, особо не надеясь, мой сын попросил санки для своей маленькой сестренки, которая только начинала ходить в сад. Там что-то было трогательно про то, как он устал тащить ее из садика, пока родители на работе и срочно требуется зимнее средство передвижения.

Сначала я была потрясена, когда наше письмо таки зачитали ведущие. Значит, всё правда! А затем не прошло и двух дней, как для нас нашелся Дед Мороз. Хотя скорее Снегурочка. Ею оказалась студентка из Киева - Лена. Извещение на санки пришло ровно 31 декабря, Лена даже оплатила доставку! Муж успел утром съездить на почту и явился с мешком. Запомнилось, что в тот день шел легкий снежок. Муж у меня под два метра, зашел весь белый, с мешком, в котором были прекрасные разноцветные саночки! Дед Мороз и только!

Это было чудо, это была радость, это было смущение и желание порадовать еще кого-то рядом. Потому что добро оно ведь, как круговорот воды в природе, должно продолжаться. Мы потом благодарили Лену по радио, общались с ней по телефону. Помню, что она разговаривала на украинском языке. И нам это ничуть не мешало понимать друг друга.

Те самые саночки служат до сих пор.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Ой, як я рада! – пела Леночка в трубку.

Оказывается, она очень ответственно подошла к вопросу выбора, чтобы саночки прослужили долго, выбирала из качественной древесины со съемной спинкой. И заказывала такие специально из Харькова. Она так искренне радовалась нашей радости, восхищалась фотографией нашей дочери на саночках. Мы созванивались потом еще пару раз, поздравляли друг друга с праздниками... Где эта Леночка сейчас? Отправила бы сегодня саночки в Донецк? И не побоялась бы общаться со мною? Боже мой... А тогда подарки из Одессы летели во Львов, из Львова в Днепропетровск, из Киева в Донецк, из Донецка в Харьков.

Еще единая страна, без указания этого на многочисленных билбордах, логотипах телеканалов и разукрашивании любых поверхностей в цвета флага, доживала последние спокойные дни. Казалось, что так будет всегда, а через год случился Майдан и совсем другие посылки полетели в Донбасс со всей Украины.

Пусть у всех сбудутся только добрые желания. Фото: Евгении Карпачевой

Марина Володина, закройщик-швея:

- А у меня перед носом сразу возник аромат мандариново-апельсиновый... мммм, как же было хорошо! Мама с бабушкой суетятся на кухне. Бабулечка пироги затеяла, а мама холодец и тушеную рыбу в томате. В мои обязанности входило, перекрутить ванильные сухари, смешать со всеми полагающимися ингредиентами и налепить пирожное-картошки. Иногда сгущёнка уходила не совсем в нужном направлении. Боже, но каким трогательным и желанным было водружение ёлки в подставку и процесс украшения её гирляндами, игрушками, конфетами и дождиками...Детство, ау!

Новый год - шанс снова стать детьми. Фото: Евгении Карпачевой

Анна, воспитатель из детского сада Горловки:

- Декабрь 2014 года. В сквере Советской армии, с танком в центре, бабушка гуляет с внуком. Ему года 2-3, одет, как капуста, еле передвигает ноги, но шагает браво, зовут Илюша. На заднем плане - стрельба, канонада. Бабушка и внук гуляют. И тут я улавливаю суть разговора:

- Бабуфка, этот танк ствевяет?

- Нет, не этот, далеко стреляют.

- По нам?

- Нет не по нам, смотри под ноги, дай нос вытру.

- Бабуфка, если по дому к нам попадут...

Тут я замерла, какой вариант событий могла придумать эта матрешка с закутанным в шарф носом.

- ... если по дому попадут, я новый пофтвою.

Читаешь эти истории и веришь – и дома построим, и платья Снежинкам пошьем, и столы накроем, и друзей позовем, чтобы поднять бокалы за Мир, любовь и счастье!