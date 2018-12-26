Зачем танкисты Наева учатся под Мариуполем наступать

Сегодня президент Украины объявил о прекращении действия военного положения в десяти областях страны. Оно вводилось месяц назад на 30 дней после провокации в Керченском проливе.

Тем не менее, сейчас ситуация в Донбассе, где до последнего момента ожидали наступления ВСУ, остается тревожной. Кстати, неделю назад - 20 декабря - Петр Порошенко побывал в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). Прилетел верховный главнокомандующий вместе с начальником Генштаба Виктором Муженко и секретарем Совета нацбезопасности Александром Турчиновым. Понятно, что такая представительная делегация прибыла не только для награждения офицеров механизированной бригады, «отличившихся» в обстрелах Донбасса. Обсуждались планы дальнейших действий командования ООС. По всей видимости, они должны быть увязаны с новым походом украинских военных кораблей через пролив в Азовское море. Об этом сценарии Турчинов заявил в интервью Би-би-си за день до приезда в Донбасс.

Остается загадкой, какие «советы» секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчиновым (справа) дал генералу Сергею Наеву. Фото: facebook.com/pressjfo.news

После отъезда представительной делегации командующий ООС Сергей Наев провел тактико-специальные занятия с командирами одной из механизированных бригад. А затем прошли учения танковых подразделений оперативно-тактической группы «Восток», которая действует на мариупольском направлении.

Экипажи танков Т-80 (более современные, чем Т-64) отрабатывали совершение марша к линии фронта, разворачивание в боевой порядок, наступление, выход на определенные рубежи, отбитие контратаки противника. Получается, что танкисты Наева продолжают готовиться к выполнению плана наступления (ожидался 14 декабря), чтобы выйти к границе с Россией на юге ДНР. Возможно, это будет вспомогательным ударом ВСУ. Но при определенных обстоятельствах (обострении конфликта в Азовском море после очередной провокации Киева) может стать и основным.