Как в Донецке оспорить судебный приказ о взыскании долгов по коммунальным услугам

Пресс-служба Верховного суда рассказала, каким образом суды ДНР рассматривают иски по коммунальным долгам в течение трёх дней без вызова в суд должника. Также дано разъяснение, что делать жителям, если они не согласны с принятым решением.

Прежде всего, Верховный суд акцентирует внимание, что подобные дела рассматриваются судами общей юрисдикции по правилам приказного производства. Приказное производство представляет собой упрощённый вид гражданского судопроизводства. Делается это путём выдачи судебного приказа, который одновременно является и судебным решением, и исполнительным документом.

После открытия приказного производства (в соответствии со статьёй 102 ГПК Украины), суд в трёхдневный срок выдаёт судебный приказ по существу заявленных требований. Выдача приказа проводится без судебного заседания и вызова взыскателя и должника для заслушивания их пояснений.

Таким образом, житель Республики может получить на руки уже готовый судебный приказ о взыскании долга. Не сказав даже слова в свою защиту. В таких случаях не надо впадать в панику, а действовать юридически грамотно. Прежде всего, у вас есть десять дней со дня получения копии судебного приказа и приложенных к нему документов, чтобы подать заявление об его отмене (согласно части 1 статьи 105 ГПК Украины).

Кстати, заявление в суд может быть подано органами и лицами, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц. То есть вы можете обратиться за помощью к адвокату, и он будет действовать от вашего имени.

После вашего обращения в суд тот может:

- оставить заявление об отмене судебного приказа без удовлетворения;

- отменить судебный приказ и разъяснить, что заявленные взыскателем требования могут быть рассмотрены в исковом производстве с соблюдением общих правил;

- изменить судебный приказ.

Таким образом, судебный приказ, в случае вашего несогласия с взыскиваемой суммой задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, может быть отменен тем же судом. После этого коммунальная служба может снова обратиться в суд. Но уже дело будет рассматриваться в общем порядке с вызовом должника на заседание суда.