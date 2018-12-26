В Шахтерске 14-летние подростки отняли у старушки последние 700 рублей

В небольших шахтерских городах, судя по информации МВД ДНР, юные жители пополняют не только ряды тимуровцев. Все чаще жертвами озверевших детей становятся немощные люди. Недавно сотрудники Шахтерского горотдела полиции задержали двоих подростков, которых подозревают в грабеже пожилой женщины.

Для поиска «объекта» школьники выбрали возвышенность на улице. Оттуда хорошо видна автобусная остановка. Приметили идущую по дороге женщину с сумочкой. Распределили между собой роли. Один сильно толкнул пенсионерку, и та упала. Второй стал вырывать сумку. Женщина сопротивлялась, однако силы были не равны.

Отбежав недалеко от потерпевшей, приятели достали из сумки всю наличность - 700 рублей. Остальное выбросили. Женщина успела запомнить нападавших и описала их приметы в полиции. Оказалось, один из подростков уже состоит на учете в секторе по делам несовершеннолетних за совершение имущественных преступлений.

Школьникам «светит» лишение свободы сроком до семи лет – за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Похищенные деньги подростки успели потратить. Один из них сейчас под арестом, второй дал подписку о невыезде. Проверяется причастность парней к подобным преступлениям.

Между прочим, о проблеме с подростковой преступностью в Шахтерске говорят давно. Месяц назад в местном управлении образования даже заседал городской совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Обсуждали работу в пяти школах. Говорили о недостатках в организации внеурочной занятости учеников, состоящих на внутришкольном учете. А еще о проблемах профилактической работы с семьями школьников, где сложились неблагоприятные условия для воспитания.

Месяц назад в управлении образования Шахтёрска уже заседал городской совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Фото: shahtersk.org

Тем временем, в соседнем с Шахтерском Торезе тоже задержаны двое 14-летних подростка. Их подозревают в краже у 83-летней женщины 10 тысяч рублей. В ее дом школьники проникли, взломав дверь. Сотрудники полиции установили, что на счету у задержанных еще шесть подобных преступлений. Большую часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули потерпевшим.

Кстати, санкция статьи 164 УК ДНР за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

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