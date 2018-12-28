2018-12-28T19:50:01+03:00
Звезды

Артисты Донецкой муздрамы снялись в клипе на песню Наргиз

Клип снимался в Донецке и посвящен сотрудникам МЧС [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Съемки происходили в Донецке в ноябре. Фото: скрин клипаСъемки происходили в Донецке в ноябре. Фото: скрин клипа
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Артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна стали героями клипа, посвященного Дню спасателя ДНР на песню певицы Наргиз «Я буду всегда с тобой». В съемках приняли участие молодые артисты Иван Бессмолый и Александра Арнаутова, старейший актер муздрамы, заслуженный артист Украины Михаил Бондаренко, заслуженная артистка Украины Алла Ульянова. Эти артисты хорошо известны донецкому зрителю.

- Актерам пришлось побывать в ситуации реального пожара. Можно сказать, это были экстремальные съемки. Сотрудники МЧС ДНР для каждого жителя Республики – настоящие герои, но в то же время они обычные люди, как это показано в клипе, - сказала гендиректор-худрук театра Наталья Волкова.

По ее словам, актерам было очень легко работать в команде профессиональных спасателей. Съемки длились два дня и проходили в Донецке в середине ноября.

Героический труд спасателей, к тому же в условиях войны, пример самоотверженности, мужества и отваги при выполнении служебного долга. Уже практически пять лет спасатели Донецкой Народной Республики несут службу в условиях непрекращающихся боевых действий, зачастую спасая человеческие жизни ценой собственных. Пожарные расчеты МЧС ДНР часто на месте пожаров, возникших в результате минометного удара, попадали под обстрел из гранатометов со стороны позиций украинских карательных подразделений.

Напомним, что День спасателя отмечается в Донецкой Народной Республике ежегодно 27 декабря.

Актеры Донецкой муздрамы снялись в клипе Наргиз.

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