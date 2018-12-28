Басурин: военное положение в Украине не продлили из-за давления западных кураторов

Несмотря на формальную отмену военного положения на Украине, разведка ДНР продолжает фиксировать наращивание группировки противника в зоне конфликта. Об это заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Так, для усиления 92-й механизированной бригады, предназначенной для действий на направлении между Горловкой и Донецком, стягиваются подразделения 93-й механизированной бригады. На железнодорожные станции Красноармейск и Константиновка прибыли эшелоны с вооружением и военной техникой 93-й бригады, в общей сложности около 30 единиц танков, 10 единиц САУ, 20 единиц БМП и БТР, а также 50 единиц автомобильной техники.

Инфографика: Управление Народной милиции ДНР

Кроме того, кровавый режим Порошенко продолжает водить за нос мировое сообщество, размещая запрещённое Минскими соглашениями вооружение на территории объектов гражданской инфраструктуры и промышленных объектов, подвергая опасности жизни и здоровье мирных граждан, - сообщил на брифинге Эдуард Александрович.

По имеющейся у Народной милиции информации, на восточной окраине Мариуполя в складских помещениях и ангарах украинские боевики разместили: двадцать танков Т-64, двадцать минометов и восемь 122-мм гаубиц Д-30. Также, в ходе ежедневого мониторинга установленных мест хранения отведенного тяжелого вооружения наблюдатели ОБСЕ не досчитались двадцати трех самоходных гаубицы (2С1), шести буксируемых гаубиц (Д-30) и двадцати восьми минометов (пятнадцать 2Б11, двенадцать М-120 «Молот», 120-мм, и один БМ-37, 82-мм), которые украинские боевики разместили вблизи линии соприкосновения в нарушение достигнутых договоренностей.

Представители Миссии постоянно отмечают увеличение концентрации вооружения и военной техники ВФУ. Так, зафиксировано прибытие:

на железнодорожную станцию в н.п. Артемовск двадцати четырех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация»;

на железнодорожную станцию в н.п. Константиновка четырнадцати самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»;

в н.п. Рубежное четырнадцати танков (Т-64) и шести противотанковых пушек (МТ-12).

Инфографика: Управление Народной милиции ДНР

- На прошедшей неделе президент Порошенко, в рамках своей предвыборной агиткампании передал вооруженным формированиям Украины военную технику: самолеты, вертолеты, танки и бронемашины, - говорит Эдуард Басурин. - В подавляющем большинстве «новая» техника – это свежевыкрашенные расконсервированные образцы советских времен, преподносимые электорату как новейшие разработки украинского военно-промышленного комплекса. При этом в украинских СМИ постоянно мелькают сообщения о достигнутых успехах Порошенко в вопросе развития и модернизации национального военно-промышленного комплекса. В число переданной техники входят более пятидесяти единиц беспилотных летательных аппаратов, которые прямиком были направлены в зону операции оккупационных сил. По имеющейся у нас информации, в настоящее время ведется работа по переоборудованию данных беспилотников в ударные комплексы. В ближайшее время мы ожидаем увеличение активности в применении противником ударных БЛА в воздушном пространстве Республики, а значит последуют очередные атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Тактика действий, применяемая радикальными-исламистами в Сирии, прижилась среди украинских собратьев. Накопленный на Ближнем Востоке террористический опыт успешно передается, боевиками, прошедшими подготовку в вербовочных лагерях ИГИЛ (запрещенная в России организация. - Авт.), а ныне воюющих на стороне ВСУ.

Инфографика: Управление Народной милиции ДНР

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Мариупольском направлении вблизи линии соприкосновения восточнее Бердянское и Гнутово отмечено прибытие групп снайперов, которые ранее прошли подготовку на Яворовском полигоне под руководством НАТОвских инструкторов.

- Учитывая, что Дзержинское, Заиченко, Ленинское и Саханка, регулярно подвергаются агрессии со стороны украинских боевиков, рекомендую их жителям соблюдать повышенную осторожность, так как для снайперов ВСУ мирные граждане наравне с военнослужащими НМ ДНР являются мишенью № 1, - говорит Басурин.

По его словам, в вооруженных формированиях Украины, задействованных в операции оккупационных сил, прошла большая ревизия складов с оружием и боеприпасами. В 28-й механизированной бригаде проверяющими выявлено значительное расхождение учетных данных по документации с реальным количеством боеприпасов на складах. Это связано, в первую очередь, с беспорядочной стрельбой украинских боевиков по населенным пунктам Республики и позициям Республики. Факты хищения оружия и боеприпасов со складов ВСУ приняли колоссальные масштабы. По результатам проверки возбужденно более 10 уголовных дел, а штабом 28-й механизированной бригады поданы заявки на срочное восполнение недостающих боеприпасов к БМП, гранатометам и стрелковому оружию общим весом более 20 тонн…