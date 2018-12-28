Какой будет погода в Донецке в Новогоднюю ночь?

Думаю, не ошибусь, если скажу что вопрос погоды в новогоднюю ночь волнует абсолютно всех дончан. Наконец-то выпал снег, на улице настоящая зима. Но до Нового Года еще три дня. И все у нас знают, как быстро новогодний морозец превращается в новогодний дождь. Даже если новый снег не выпадет (что было бы роскошью для Донецка), пусть хоть это не растает. Собственно, именно этот вопрос задала начальнику гидрометослужбы Маринэ Борисовне Лукьяненко:

- Маринэ Борисовна, не растает?

- Продержимся. Никаких предпосылок к теплу я не вижу.

Уже хорошо. Уже подарок. Но на этом приятное не заканчивается. В гидрометцентре нас заверили, что 31 декабря и 1 января будет небольшой, я бы сказала – комфортный, морозец. Ночью – 4-9 градусов мороза, днем – от нуля до минус 4.

31-го без существенных осадков (ну, то есть, может еще и подсыпет), а вот 1 января снежок обещает быть. Ну красота же!