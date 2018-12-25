Коварный план президента Украины: Когда в действительности Порошенко и Наев начнут войну в Донбассе

О новой войне в Донбассе говорят и пишут весь декабрь, а ее все нет и нет. Количество выпущенных за это время мин и снарядов на линии соприкосновения значительно меньше числа прозвучавших официальных предупреждений.

Сначала называли 14 декабря как день вероятного наступления ВСУ на юге ДНР. Потом заговорили о Горловке и Дебальцево – мол, рядом с ними еще большая концентрация украинских войск, чем под Мариуполем. Озвучили дату возможного удара - 24-25 декабря. Но опять, как и в середине месяца, сегодня в Донбассе лишь лил противный дождь.

- Пусть уж лучше дождь, чем снаряды, - прокомментировала моя соседка дончанка Валентина Степановна, когда пришла домой, насквозь промокшая. - Видимо, Боженька спасает нас от Порошенко и Наева.

Погода действительно могла откорректировать планы Киева. Танки, конечно, грязи не боятся, но застрять в раскисшей земле могут конкретно. Да и эффект от химической атаки, о которой предупреждала разведка ДНР, тоже будет невелик.

Но самая главная причина (и о ней «Комсомолка» уже писала) – украинские военные не станут наступать в тот день и в том месте, где их ждут. А публичное озвучивание планов противника – лишь мера самозащиты, которую республики Донбасса успешно применяли не раз.

ОТКУДА ЖДАТЬ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ

Может, переусердствовали в ДНР и России в нагнетании страстей? Увы, на днях профессор военного колледжа сухопутных войск США Роберт Фарли назвал пять мест на планете, где в 2019 году может начаться Третья мировая война. Одно из них – Украина. Одновременно генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung рассказал, как ситуация в Донбассе влияет на глобальную безопасность Европы.

- У меня есть опасения, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, однажды, невольно, произойдет эскалация. Из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар, - заявил Гремингер.

Он добавил, что не ожидает серьезных результатов от мирных переговоров в ближайшем будущем, поскольку политическая воля для примирения просто отсутствует.

Генеральный секретарь ОБСЕ и военный профессор из США прекрасно осведомлены в проблематике, по которой сделали громкие заявления. Вот и Россия с Донбассом хотят, чтобы в Америке и Европе прислушались к голосу разума и остановили Порошенко.

Ведь, по сути, президенту Порошенко и командующему группировкой ВСУ Наеву не обязательно с боями довести свои войска до границы Донбасса с Россией. Им не нужна полная победа. Достаточно устроить серьезную бойню, чтобы в США протрубили: «Россия наших бьет!». Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Командующий ООС Наев (справа) после отъезда Порошенко из Донбасса провел занятия с командирами механизированной бригады. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сейчас президента от отдачи приказа генералу Наеву на наступление удерживает не только погода. Есть еще страх и политический расчет. С одной стороны, Петр Алексеевич действительно боится стать спусковым крючком Третьей мировой войны. С другой - Порошенко нужна маленькая и успешная кампания, чтобы поднять рейтинг и удержаться в кресле президента.

26 декабря в 14 часов заканчивается действие военного положения в десяти областях Украины. Уже очевидно, что продлевать его Порошенко не будет. Но не факт, что спустя время гарант вновь не объявит военное положение и уже по всей стране. До 31 марта - дня президентских выборов - еще достаточно времени, чтобы устроить резонансную провокацию и начать масштабную или локальную бойню в Донбассе. За неполные пять лет войны дончане хорошо усвоили коварную тактику украинских военных – устраивать массированные обстрелы в православные праздники. А впереди их целая череда.

ЧЕМУ УЧАТСЯ ТАНКИСТЫ ПОД МАРИУПОЛЕМ

В Донбассе Порошенко ждали 6 декабря – на годовщину образования ВСУ. Но прилетел верховный главнокомандующий лишь через две недели. Вместе с начальником Генштаба Виктором Муженко и секретарем Совета нацбезопасности Александром Турчиновым. Понятно, что такая представительная делегация прибыла не только для награждения офицеров механизированной бригады, «отличившихся» в обстрелах Донбасса. Обсуждались планы дальнейших действий командования операцией объединенных сил (ООС).

На юге Донбасса танкисты ВСУ отрабатывают тактику наступления. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Уже на следующий день – 21 декабря командующий ООС Сергей Наев провел тактико-специальные занятия с командирами одной из механизированных бригад. А затем прошли учения танковых подразделений оперативно-тактической группы «Восток», которая действует на мариупольском направлении. Экипажи отрабатывали совершение марша к линии фронта, разворачивание в боевой порядок, наступление, выход на определенные рубежи, отбитие контратаки противника. Об этом, кстати, сообщили в пресс-центре ООС. Получается, что танкисты Наева продолжают готовиться к выполнению плана наступления (ожидался 14 декабря), чтобы выйти к границе с Россией на юге ДНР. Возможно, это будет вспомогательным ударом ВСУ. Но при определенных обстоятельствах (обострении конфликта в Азовском море после очередной провокации Киева) может стать и основным.