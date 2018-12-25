2018-12-25T13:52:53+03:00
Политика

Украина готовит химатаку в ДНР и ЛНР: На Донбасс прибыли вагоны с сильнодействующими ядовитыми веществами

А солдат ВСУ начали обеспечивать специальными средствами защиты
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Разведка Народной милиции ДНР передаёт тревожные новости.

- Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты, - заявил замкомандующего оперативным командованием Республики, полковник Эдуард Басурин.

А вчера на горячую линию правоохранительных органов ДНР пришло сообщение, что в Бердянске Запорожской области украинским солдатам начали выдавать специальные средства защиты.

- По распоряжению руководства Госпогранслужбы Украины в Запорожской области военнослужащих обеспечивают средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, химическими детекторами «ChemPro-100» и «ChemPro-100i» и приборами радиационной разведки для всех смен пограннарядов, - говорится в сообщении.

Во всех подразделениях проводят инструктажи, обучают, как пользоваться приборами для радиационного и химического наблюдения.

- По инструкции солдаты должны каждые четыре часа проверять эти приборы, а в случае выявления каких-либо признаков применения оружия массового поражения или получения информации о применении такового оружия – каждый час. Все действия в случае применения такого оружия отрабатываются с МЧС, СБУ, МВД и Нацгвардией, - рассказали по горячей линии правоохранительным органам Республики.

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