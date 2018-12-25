Игорь Майский: «Вот именно тогда и создалась песня «Маячки» на фоне обстрелов, под гитару»

Донецкая Народная Республика полна талантливых людей. Даже в военное время эти люди продолжают свою творческую жизнь и добиваются значительных успехов. «Комсомольской правде» удалось побеседовать с композитором и автором хитов дончанином Игорем Майским о проблемах развития музыкантов Республики, о написании военных песен и о многом другом.

В российском шоу — бизнесе композитора знают не понаслышке. Каждая песня Игоря Майского — это новый хит. Такие треки как: «Твои глаза» Светланы Лободы, «Маячки» Юлианны Карауловой, «Солью» Эммы М и всеми любимая песня, в которую автор вдохнул новую жизнь, Игоря Николаева и Эммы М «Выпьем за любовь» - не сходят с топов хит-парадов и продолжают получать заслуженные номинации.

Для всех Игорь Майский - это прежде всего композитор, автор песен. Но было время, когда вы сами записывали и исполняли песни, даже был снят клип на песню «5 минут». Скажите, почему не стали развиваться как певец, рэп — исполнитель? Или же, всё впереди?

- Всему - свой час. Я чувствую, что не готов ещё. Уже поступали предложения быть вокалистом в группе «30.02», «Достучаться до небес» при компании «Velvet Music», Фадеев и другие. Пока мне нравится быть больше в тени. Когда знаком с теми людьми, которые в тени шоу бизнеса, ты понимаешь, что там гораздо интереснее. Очень мало артистов, которых можно назвать артистами. В основном, не в обиду сказать, много кукол, а позади, где кукловоды, интереснее. И потом, я не люблю большие чужие города. Мне гораздо проще творить здесь, в родном Донецке.

Песня «Маячки», приобретённая Юлианной Карауловой, связана с тяжёлым положением в Донбассе. Поделитесь историей её создания.

- Помните тот период, когда сообщали, что диверсанты на велосипедах разбрасывают маячки по нашему городу Донецку для обстрелов? Вот именно тогда и создалась песня «Маячки» на фоне обстрелов, под гитару.

Кроме того, у меня есть одна песня, взяла её Альбина Джанабаева, называется «Новая земля», вот она писалась от души, когда происходили активные боевые действия на Донбассе.

Думали над созданием своих проектов в ДНР, России или за рубежом? Не было желания попробовать себя в роли продюсера?

- Я всегда в поиске золота! Как только встречу тот самый бриллиант по вокалу и моральным качествам, через Москву и к звёздам.

В первую очередь, должно быть доверие. Доверие — не на сегодня, а на завтра. Людей очень меняет слава. У меня любимая фраза есть: «чтобы корабль доплыл до нужного русла, на борту должны быть правильные матросы». Потому что люди есть в вокале профессионалы, но бывает, что нет доверия или наоборот. Хочется быть уверенным, что это именно тот бриллиант, который будет всем нравиться, все будут его с удовольствием слушать и все старания не напрасны.

Что тормозит развитие музыкантов нашей Республики?

- Ситуация в целом, время сейчас не простое. Меня самого не отпускает мысль создать школу Майского, для начинающих звёзд по современной программе, делясь своим опытом.

Песня «Твои глаза» и по сей день пользуется огромной популярностью. Вы подозревали о таком успехе?

- Изначально, Светлана Лобода приобрела около пяти песен и долгое время не выпускала, я боялся, что и эта песня тоже будет на полочке. Безусловно, «Твои глаза», это первая русскоязычная песня, которая взяла максимальное число просмотров на YouTube. Это история и рекорд всего русскоязычного шоу-бизнеса.

Возникали ситуации, когда приходилось быть не только творческим, но и коммерческим человеком?

- К сожалению, да. Я знаю немало людей по-настоящему талантливых, которые играют в ресторанах и даже в переходах. Прекрасно, понимаю, что это такое. Но, у каждого есть выбор: быть просто талантливым или ознакомиться с этой схемой шоу-бизнеса. Однажды, сказал себе, что в жизни ты должен оставаться добреньким, но среди акул ты просто обязан быть акулой, иначе съедят они тебя! Хотя далеко не все там такие зубатые, как оказалось. Я понял одно, что чем выше человек по статусу, тем больше в нем порядочности и меньше лишнего пафоса.

Разочаровывались ли вы в современной музыке?

- В рэпе. На самом деле, я люблю рэп и уважаю таких исполнителей, как Баста и Feduk. Я очень не люблю дешёвую музыку: по тексту, по сведению, по качеству. Мне интересно, когда каждый звук, каждое слово оттачивают, как бриллиант и потом это выпускается.

Какие можете дать советы начинающим музыкантом?

- Если есть в тебе космос, нужно этот космос развивать и ценить. Учиться ловить знаки судьбы. Если без этого быть хитрым и злым - удачи не будет, а удача в этом деле очень важна. Главное, верить в свои силы. В любом случае будут переломные моменты. Но только имея космос внутри себя, ты сможешь обладать безграничной верой в себя!