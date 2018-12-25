Новый «Музейный вестник Республики» впервые опубликовал документы о партизанском движении и письма Франца Гринкевча

Архивные документы, фотографии, письма, научные статьи. Издан уникальный «Музейный вестник Республики». Примечательно, что его презентация в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны прошла как раз в день рождения республиканского краеведческого музея - 24 декабря. На церемонию презентации были приглашены сотрудники музеев, авторы статей, ребята, которые занимаются в историческом клубе «Патриот», ветераны Великой Отечественной войны.

«Музейный вестник Республики» посвящен 75-ой годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Вестник разделен на 2 части. Главный раздел - это каталог, который также издается впервые. Он рассказывает о деятельности подпольных партизанских отрядов в период с 1941 по 43 год на территории Сталинской области.

- Тема, как выяснилось, мало изучена. В наших фондах есть какое-то количество предметов, фотографий, документов, которые мы решили издать для того, чтобы они стали достоянием научной общественности, - рассказывает главный хранитель республиканского краеведческого музея Марина Горбова. - Мы сами, работая над этими документами, выяснили очень много нового. Мы дополнили наши научные описания. То есть это действительно получилась очень серьезная научная работа. Она снабжена фотографиями, сканами этих удивительных и зачастую редких документов. Многие из них никогда не публиковались, никогда не экспонировались, поэтому еще раз подчеркну уникальность этого события.

Второй выпуск "Музейного вестника Республики"Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Вторая часть сборника - это краеведческие заметки. В ней опубликованы статьи научных сотрудников республиканского краеведческого и других музеев республики.

- Очень интересная статья, посвященная последнему письму Франца Гринкевича. Фамилия Гринкевича, я думаю, известна всем дончанам, - говорит Марина Горбова. - И вот эта очень трогательная статья одной из наших сотрудниц Ирины Георгиевны Черепахиной, посвящена письмам, которые этот человек, освобождавший наш край, писал своей жене. Это, действительно, стоит прочитать. Это очень трогательно.

Работая над созданием этой книги, сотрудники музея наткнулись на один очень ценный исторический документ - дневник военных действий отряда Чаплина, который действовал на территории Сталинской области.

- Такие вещи не сохраняются. Это крайне редко. Это удивительно, что он попал к нам, - говорит Марина Горбова. - Его вели по очереди все командиры и комиссары. Чаплин погиб, после него вели еще 3 человека. И вот все действия, которые происходили с этим отрядом, эти довольно тяжелые события (мы в общем-то до сих пор не подозреваем, как именно они жили, как они действовали, как воевали). А в этом дневнике они достаточно подробно описаны - их бытовые трудности, нехватка продуктов, зачастую голод, отсутствие патронов, попытка связаться с Красной Армией и т.д. Это когда читаешь, реально перед тобой встает история одного из партизанских отрядов. Это действительно оказалось очень интересно.

«Музейный вестник Республики» вышел тиражом всего в 300 экземпляров. Книга адресована историкам, краеведам, учащимся и студентам. Это уже второй сборник, изданный сотрудниками краеведческого музей. Первый вышел в свет в прошлом году и был посвящен истории донецкого края с древнейших времен до 1917 года.