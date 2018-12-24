Школьников подконтрольной Украине Луганской области учат ненавидеть «русских орков» по комиксам

Давно известно: хочешь победить врага – воспитай его детей. В нежном возрасте дети особенно восприимчивы. И украинско-американская пропаганда эти пользуется по полной. Недавно в школы луганской области, расположенные на территории временно подконтрольной Киеву, завезли комиксы «Прыгоды Мыкыткы» (приключения Никиктки), где в любимом всеми детьми формате комиксов, рассказывается о мальчике Никите, его сестре Олесе, «благородных» ВСУшниках и российских боевиках. Сюжет незамысловат: дети, оказавшись втянутыми в войну, видят какие «ужасы» творят на их родной земле российские боевики (главного российского «злодея» зовут не больше не меньше – Орк. Такое «распространенное» русское имя) становятся на сторону «няшных» во всех отношениях воинов ВСУ.

Любой психолог вам скажет, что читая, слушая сказки, рассматривая комиксы, дети отождествляют себя с главными героями и, таким образом, учатся отличать хорошее от плохого, где добро, а где зло. И такой комикс им рассказывает выгодные Украине подмененные понятия о хороших и плохих.

Как гласит популярный мем – «В этом комиксе прекрасно все». Создатели учли все нюансы: во-первых, завезли его не в Киев, не в Ивано-Франковск, а в Донбасс – им важно воспитать именно наших детей. Во-вторых, это комиксы. Наверняка каждый, кому попадет эта книжка просмотрит ее до конца – самый удобный и действенный и образный формат для восприятия – много картинок, рафинированные образы, мало букв. А с ними обязательно ознакомятся, потому что – в-третьих, эти комиксы в обязательном порядке выдают всем школьникам. В-четвертых, этот же метод опробован на Ираке, Сирии и Ливии, где распространялись подобные комиксы, и прекрасно себя зарекомендовал. Во всех этих странах работала четвертая группа психологических операций ВС США (подразделение сухопутных войск США одновременно ядро всей структуры психологических операций. В их задачу входит быстрое развертывание психологических операций в поддержку войск США или союзников. А так же разработка и подготовка специальных материалов : печатной пропаганды, аудио и видеоматериалов, программ радио- и устного вещания ).

Как сообщают из Лисичанска, такой комикс получила в школьной библиотеке девятилетняя девочка из небольшого городка Лисичанска, Луганской области. Она зашла в библиотеку своей средней школы за книжкой. А библиотекарша объяснила девочке, что предписано всем школам в обязательном порядке выдавать ученикам на руки пачку комиксов – с регистрацией в поименном списке.

Со своей стороны мы можем противопоставить гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса – наших детей с временно подконтрольных Украине территорий приглашают бесплатно посетить детские мероприятия, которые проводятся в театрах, музеях, кино, спорткомплексах. Увы, в последнее время эта программа не такая интенсивная, как в начале. И даже при полных оборотах, она не может охватить всех наших детей с той территории. А комиксы – могут. И это уже только вопрос времени - когда американцы воспитают наших детей.

Фото: glavnovosti.com

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