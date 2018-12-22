Донецк зажег огни на главной елке и начал загадывать желания на следующий год

Вчера дан официальный старт предновогодней суете и праздничному настроению. На главной площади Донецка зажгли огни на елке. В честь такого события был организован настоящий праздник – с концертом, Дедом Морозом, Снегурочкой, горячим чаем, пряниками и блинами.

На сцене "зажигают" донецкие коллективы. Фото: Евгения Карпачева

Кто не танцевал согревался чаем. Фото: Евгения Карпачева

В этом году площадь украсили как уже знакомые, так и совсем новые композиции. Так, например, у нас есть свой собственный сказочный лес, трон снежной королевы, сани, запряженные оленем. И еще совсем новые сооружения из гирлянд – новогодние колокола и тоннель-сердечки. Сердечки сразу же облюбовали влюбленные парочки, а новогодний колокольчик пришелся по нраву детям. Кроме этого любимые с прошлого года новогодние деревца с цветными огоньками, избушка бабы Яги, семейство снеговиков, светящийся ангел и многое другое – все есть!

Веселый сказочный лесФото: Ольга ЖУКОВА

Трон Снежной королевыФото: Ольга ЖУКОВА

И как положено на Новый Год, все взрослые забывают, что они взрослые и солидные люди. И это здорово – самой кричать «Елочка, гори!» и косится на взрослого солидного мужчину в черной куртке, клетчатом шарфе, под которым воротничок и галстук, который явно меня перекрикивает. Да что меня? Он добрую половину площади перекричал и даже детей! И у всех взрослых такие же глаза как у детей – веселые, счастливые и с искорками.

Сквер Первомайский, что за памятником Ленину, совершенно преобразился. Фото: Евгения Карпачева

Не могла не спросить, чем запомнился дончанам уходящий 2018 и чего ожидают от наступающего 2019-го. Все опрошенные дончане первым делом называют мир – чтобы в Донбасс вернулся мир. А так-то для всех что-то хорошее было в уходящем 2018.

Донецк зажег огни на главной елке. Фото: Александр Валентинович

Светлана, главная медсестра 11-й больницы:

- Что хорошего было в уходящем году? То, что сохранился наш коллектив. Мы продолжаем лечить людей. Люди – это же наша главная ценность, как сотрудники, так и пациенты. Пусть живут долго. И счастливо.

Студенты (не сказали какого ВУЗа) Антон и Саня:

Антон: хорошего в этом году было – меня не отчислили. В следующем, надеюсь, тоже не отчислят. Придется, правда, поднапрячься. Но доучиться надо.

Саня: У меня ничего хорошего в этом году не было. Ну разве что жив и ладно.

Ну что ж. Бывает и такое.

Новые сердечки из гирлянд. Фото Александр Валентинович

Елизавета и Михаил – супружеская пара. У Михаила на плечах восседает двухлетний внук Иван:

Елизавета: Главная наша радость в этом году – внук. А сейчас мы ждем второго – должен родиться весной следующего года. Мы все ждем этого события. Так что для нас и этот и следующий, надеемся, радостные будут.

Донецк зажег огни на главной елке. Фото: Александр Валентинович

Товарищ майор Александр:

- Уходящий 2018 он разный был. И хорошего и плохого в нем было. Захарченко вот убили… А с другой стороны – мы живы, воюем и обязательно победим. Следующий год – мой! Я родился в год кабана! Так что, надеюсь, мне повезет в 2019! Жениться хочу вот. Надеюсь, что победим в следующем году, и все будет еще лучше, чем до войны.