2018-12-22T13:55:08+03:00
Политика

Наев ждет «ок» от США для удара по Донбассу

Командующий «ООС» Сергей Наев поделился о планах военных действий в интервью иностранным каналам
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Командующий «ООС» Сергей Наев поделился о планах военных действий в интервью иностранным каналам. ФОТО: antifashist.comКомандующий «ООС» Сергей Наев поделился о планах военных действий в интервью иностранным каналам. ФОТО: antifashist.com
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Собственно, эти каналы «окучивают» кураторы Наева и президента Порошенко.

В интервью Би – би – си Наев озвучил свою цель:

«Цель операции Объединенных сил — освободить всю временно оккупированную Россией территорию Донецкой и Луганской областей. Украинские военные готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС».

Генерал напомнил слова президента Украины о том, что Донбасс можно освободить только политико-дипломатическим путем.

Отвечая на вопрос журналиста а о продвижении украинских частей к линии соприкосновения (Горловское и Луганское направления в районе Золотового, Дебальцево), генерал сказал, что это не является приоритетом.

- Приоритет — сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов», — сказал Би – би - си Наев. - Главное — стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей.

Наев заверил, что непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится. Но при этом отметил, что силы ООС будут «готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять.

Кстати, иностранные СМИ упоминают, что Украина изучает опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Донбасса.

Хорватский сценарий – это внезапный удар, которого менее всего ждут.

- Наев открыто говорит о внезапном ударе на ДНР и ЛНР, но при этом распыляет дымовую завесу из слов о мире и заботе о гражданах, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Новый год – один из оптимальных периодов для ВСУ в плане нанесения удара. И приказ Наеву даст Порошенко, как только получит «ок» от США.

Тем временем, украинские СМИ, активно распространяют информацию, что почти 75 % жителей Донбасса хотят жить на Украине.

- Это ложь, - говорит Кузьменко. – В подконтрольных Киеву территориях процветает стукачество, за это даже бонусы дают в плане развития бизнеса, да и просто спокойной жизни. А для Наева такие липовые опросы – козырь в рукаве. Мол, идем освобождать… Наев говорит, что по приказу Порошенко должен поставить точку в "российской агрессии". Но сам Порошенко пока боится отдать приказ, чтобы эту точку поставить. Он проиграл войну, его задача - победа на выборах. За счет Донбасса. Но он, судя по всему, этот план тоже проигрывает.

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