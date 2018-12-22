2018-12-22T11:33:52+03:00
Политика

Елки на базарах проверили на радиоактивность

Экологи проводят рейды по елочным базарам Республики
Елена ШИНКАРЕНКО
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Экологи проверят все елочные базары РеспубликиЭкологи проверят все елочные базары Республики
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В городах Донецкой Народной Республики появилось множество елочных базаров. Ведь до Нового года осталось совсем немного времени. Пик продаж рождественских деревьев приходится на последнюю предновогоднюю неделю. Но и сейчас елочки пользуются большим спросом. Купить новогоднюю красавицу можно за 300-350 рублей. Максимальная цена - 1200. Все зависит от ее высоты и внешнего вида. Продавцы должны иметь при себе документы, которые бы подтверждали законность приобретения деревьев.

Для выявления фактов незаконной торговли специалисты Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР ежедневно проводят проверки елочных базаров. За день проверяется от 8 до 10 торговых точек. Уже обследовано свыше 20 объектов в Донецке и Макеевке.

- На одном из объектов отсутствовали документы, которые подтверждали законность приобретения сосновых деревьев, - говорит Государственный инспектор ДНР в сфере охраны окружающей среды Александр Колодий. - И в отношении физического лица - предпринимателя был составлен административный протокол. Средняя сумма штрафа составляет 340 рублей.

В отдельных случаях экологи могут и конфисковать товар. Если у продавцов вообще нет никаких документов. Причем, такие случаи были, как в прошлом, так уже и в этом году. Составляется опись имущества, товар оставляют на ответственное хранение реализаторам, а составленные протоколы направляются в судебные органы. Кроме того, экологи проверяют хвойные деревья дозиметром, замеряя радиационный фон и выдают сертификат радиационного контроля.

- В местах реализации проводились замеры радиационного фона - гамма-излучения, - говорит Александр Колодий. - По всем проверенным объектам предельно допустимые показатели не были превышены.

Основная масса елок привезена для продажи из России - из Пензенской области. Но на некоторых базарах торгуют и местными деревьями - крымскими соснами, выращенными в Амвросиевском районе. Операция «Новогодняя елочка» будет проводиться и в январе - ведь впереди еще и Рождественские праздники.

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