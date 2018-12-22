«Красная Шапочка» - новогодняя сказка из детства ждет в драмтеатре Донецка

Если долго по тропинке, если долго по дорожке, долго ехать и бежать, то… можно не в Африку попасть, а в Донецкий музыкально-драматический театр на новогоднюю сказку. 22 декабря состоится десятая по счету премьера этого сезона – «Красная Шапочка».

- В этом году для юных зрителей мы подготовили сказку «Три поросенка», а для более старших детей – «Красную Шапочку», - рассказала генеральный директор и художественный руководитель театра Наталья Волкова. – Обе сказки получились яркими, динамичными и подарят радость не только детворе, но и родителям.

Наталья Волкова рассказала о новогодних показах в театре.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Гостей ждал нарядный театр с праздничными фотозонами, а предваряла премьеру интермедия у елки в холле театра. Дед Мороз и Снегурочка победили нечистую силу и даже перевоспитали ее.

Перед спектаклем был небольшой утренник.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Спектакль «Красная Шапочка» получился очень зрелищным, с богатыми декорациями и знакомыми с детства песнями. Подпевали не только дети, но и взрослые. Жаль не хватало места потанцевать!

Это уже новая сказка о хорошо всем известной Красной Шапочке, где действия происходят через год после драматичной развязки прошлой истории, когда волк съел Красную Шапочку и Бабушку, а возмездие к нему явилось в виде дровосеков.

Сказка на новый лад, но со знакомыми с детства песнями.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Теперь люди не боятся ходить в лес, а волки питаются морковкой и печеньем, замышляя месть. В этот раз за Красной Шапочкой охотятся трое волков – родственников и товарищей погибшего волка. Вот только очарование Красной Шапочки действует даже на хищников и не позволяет им поймать ее. Режиссер Владимир Быковский внес современность в сказку, например, звездочет общается с Красной Шапочкой по скайпу, а красочные декорации, созданные художником-постановщиком заслуженным работником культуры ДНР Русланом Фадиенко сменяют друг друга с невероятной скоростью. Но главным остаются добро и любовь.

Современные средства коммуникации не обошли сказку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Отдельных слов заслуживает вокальное исполнение главных героев. Песня Худого волка в исполнении Руслана Слабунова, исповедь Волчицы в исполнении заслуженной артистки ДНР Марии Марченко и, конечно, знаменитая песня Красной Шапочки – это то, что можно слушать еще и еще раз. В этом спектакле участвуют также воспитанники театральной школы-студии «Перспектива». Вообще же в спектакле задействована большая часть труппы театра, потому что только в период новогодних праздников запланировано 37 показов.

Сказка будет интересна не только малышам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Со следующей недели открывается Елка Главы. Гости драмтеатра смогут увидеть на ней сказку «Снежная Королева».