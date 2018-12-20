2018-12-20T17:29:41+03:00
Политика

В лесных хозяйствах сосны дешевле и красивее

Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, как можно сэкономить на покупке одного из главных атрибутов Нового года.
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В лесных хозяйствах сосны дешевле и красивееВ лесных хозяйствах сосны дешевле и красивееФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Для того чтобы узнать, как выращивают «зеленые красавицы» в Республике, мы отправились в одно из лесничеств, которое находится в Петровском районе столицы.

Можно сказать, что сосны для новогоднего праздника выращивают практически на передовой. Под боком - украинские позиции в Марьинке, Красногоровке и Александровке.

Экскурсию по плантации нам с удовольствием проводит ведущий специалист Анатолий Замныус. Он вместе с коллегами регулярно делает обход посадки, чтобы пресечь деятельность браконьеров.

- Когда кругом лежит снег, мы идем вокруг и не заходим в ряды к соснам, чтобы не наследить, - говорит лесник. - Тогда можно заметить, ходил кто-то к елкам или нет.

Желающих добыть бесплатную новогоднюю красавицу немало. Ходят обычно по два-три человека, каждый спиливает по одному дереву. Работают бесшумно - ножовками.

В лесных хозяйствах сосны дешевле и красивее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В лесных хозяйствах сосны дешевле и красивееФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- В основном это алкаши из ближайших поселков. Им делать нечего, кроме как елки воровать, - рассказывает Анатолий. - Мы можем охранять только до комендантского часа, не нарушаем. А тем же закон не писан. Не пугают даже штрафы за незаконную вырубку.

На продажу в этом году лесничество Республики выделило несколько тысяч сосен. Их заготавливали в лесничествах Республики.

- Некондиционные сосны и оставшиеся веточки пускаем на наборные елки для детских садов и школ, - делится лесник. – Бывает, конечно, что кому-то нравятся и нестандартные, скажем так, деревья, но это редкий случай. В основном все хотят ровные и стройные елочки.

Приобрести живую елку можно непосредственно в лесном хозяйстве. Так же как и в торговых точках, есть возможность выбрать ту, которая будет вам по душе. Цены здесь немного ниже рыночных.

Единственный минус – это расходы на дорогу. Если есть свой транспорт – не проблема. Ехать в лесничества не так уж и далеко. А вот если нет, нужно еще подсчитать: будет ли вам выгодно, если придется потратиться на такси?

Рядом с посадкой елок замечаем перепаханное поле с пробуренными на равном расстоянии друг от друга ямками.

- Сюда планируем высаживать новые саженцы. Их мы заказываем у центрального хозяйства, которое находится в Амвросиевке. Там собирают шишки и делают все для того, чтобы появились новые росточки, - рассказывает Анатолий. – Выращивать елки дело хлопотное, требует больших финансовых затрат. Надо саженцы закупить, поле подготовить, охранять от браконьеров.

Цены на сосны в лесных хозяйствах Республики

Цены на сосны в лесных хозяйствах Республики

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