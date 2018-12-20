2018-12-20T17:31:15+03:00
Общество

За сколько в Донецке можно купить живую елку

Цены на сосны стартуют от 300 рублей за небольшую зеленую красавицу.
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За сколько в Донецке можно купить живую елкуЗа сколько в Донецке можно купить живую елкуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Республике уже открылись елочные базары, которые будут работать до самого Нового года. В девяти районах Донецка всего 100 официальных точек продажи. Еще 100 - в остальных городах Республики.

Покупают сосны с первого дня продажи. Торговцы рассказывают, что в основном вначале елки берут те, кто хочет быстрее справиться с предновогодними хлопотами, чтобы перед самим праздником было больше времени на другие заботы.

- Сосны у нас российские – из Пензы и Брянска. Цены стартуют от 350 рублей, могу отдать и за 300 – столько стоит метровая сосна, - рассказывает реализатор Сергей. - Двухметровая елка стоит 1000 рублей – сотню могу уступить, трехметровая еще на тысячу дороже.

За сколько в Донецке можно купить живую елку Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сколько в Донецке можно купить живую елкуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как же ее увезти, доставка у вас есть?

- Люди такси вызывают, для очень больших сосен – грузовые. А мы пакуем так, чтобы было удобно перевозить. Упаковка – бесплатно.

За день мы объехали почти десять торговых точек. Цены везде примерно одинаковые, но, честно говоря, пока что ни одна из сосен не приглянулась. То слишком реденькая, то желтоватая, а то и вовсе – облысевшая. А хочется ведь такую елку, чтобы глаз радовала!

- Будут и такие. Это только начало продажи. Есть вариант собрать составную или наборную елку. Она обойдется дороже, зато будет гуще, - говорит еще один торговец, по имени Олег. – Многие покупают наборные елки до метра. Пусть они невысокие, зато очень красивые и в качестве декора отлично будут смотреться в доме.

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