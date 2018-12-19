2018-12-19T11:51:47+03:00
Происшествия

В Луганске браконьеры срубили 30-летние ели

К новогодним праздникам растет число незаконных вырубок хвойных деревьев, несмотря на штрафы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот так теперь выглядит то, что осталось от луганских елей. Фото: соцсетиВот так теперь выглядит то, что осталось от луганских елей. Фото: соцсети
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Приближаются новогодние праздники и участились случаи вандализма по отношению к хвойным насаждениям. Цены на елочных базарах стартуют от 500 рублей и выше, ветки можно приобрести от 50 рублей, но находятся те, кто рубит деревья прямо в центре города.

"Луганск. Вот таким сегодня оказалось утро в парке Дружба. Какие-то нелюди, пользуясь полным пофигизмом Жовтневого райотдела полиции (к слову, в последний раз в Парке их видели еще до войны), вырубили четыре ели, возраст которых более 30 лет. Причем сначала пилили на метровой высоте, затем срезали верхушки. Останки несчастных деревьев разбросаны там же, следы обломанных веток ведут в сторону Восточного рынка," - пишут пользователи соцсетей.

А ведь, чтобы вырастить хвойные деревья должен пройти не один десяток лет. Потому службы охраны зеленых насаждений ежегодно в преддверии праздников проводят операцию "Новогодняя елочка". Это рейды, дежурства с целью пресечения актов браконьерства. Кстати, незаконная рубка и повреждение деревьев влекут за собой наложение штрафов в сумме от 170 до 340 рублей. Помимо наложения штрафа, предусмотрена уголовная ответственность по статье 304 УК ДНР. Но, несмотря на ежегодные наказания, браконьеров это не останавливает.

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