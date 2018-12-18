Саночки из Киева или новогодняя быль

Это было в 2012 году и воспоминания об этой истории греют мое сердце. Тогда радио "Мелодия" объявило акцию - Письмо Деду Морозу. Ты мог написать письмо на радио со своим желанием. Ведущие его зачитывали. А другие слушатели радио вызывались стать для тебя дедом Морозом. Дети, взрослые, старики на всю Украину озвучивали свои желания. Люди просили ролики, конструктор, билет в кино, сладости, елочные игрушки, щенков, посуду, куклу и много чего самого разного. А другие вызывались исполнить ваше желание. Просто так! Ничего не требуя взамен. Эти объявления размещались в отдельной рубрике на сайте "Мелодия" и почти на все письма находился Дед Мороз. Люди со всей Украины радовали друг друга!

Выглядело это так: в паузе между песнями озвучивалось чье-нибудь желание. А через какое-то время ведущий говорил, что для кого-то нашелся Дед Мороз и куклы, сладости, ролики и щенки летели из одного города в другой, делая одновременно счастливыми и дарителя и одариваемого.

И вот, особо не надеясь, мой сын попросил санки для своей маленькой сестренки, которая только начинала ходить в сад. Там что-то было трогательно про то, как он устал тащить ее из садика, пока родители на работе и срочно требуется зимнее средство передвижения.

Сначала я была потрясена, когда наше письмо таки зачитали ведущие. Значит, всё правда! А затем не прошло и двух дней, как для нас нашелся Дед Мороз. Хотя скорее Снегурочка. Ею оказалась студентка из Киева - Лена. Извещение на санки пришло ровно 31 декабря, Лена даже оплатила доставку! Муж успел утром съездить на почту и явился с мешком. Запомнилось, что в тот день шел легкий снежок. Муж у меня под два метра, зашел весь белый, с мешком, в котором были прекрасные разноцветные саночки! Дед Мороз и только!

Воспоминания об этой истории всегда согревают меня.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это было чудо, это была радость, это было смущение и желание порадовать еще кого-то рядом. Потому что добро оно ведь, как круговорот воды в природе, должно продолжаться. Мы потом благодарили Лену по радио, общались с ней по телефону. Помню, что она разговаривала на украинском языке. И нам это ничуть не мешало понимать друг друга.

- Ой, як я рада! – пела Леночка в трубку.

Оказывается, она очень ответственно подошла к вопросу выбора, чтобы саночки прослужили долго, выбирала из качественной древесины со съемной спинкой. И заказывала такие специально из Харькова. Она так искренне радовалась нашей радости, восхищалась фотографией нашей дочери на саночках. Мы созванивались потом еще пару раз, поздравляли друг друга с праздниками... Где эта Леночка сейчас? Отправила бы сегодня саночки в Донецк? И не побоялась бы общаться со мною? Боже мой... А тогда подарки из Одессы летели во Львов, из Львова в Днепропетровск, из Киева в Донецк, из Донецка в Харьков.

Еще единая страна, без указания этого на многочисленных билбордах, логотипах телеканалов и разукрашивании любых поверхностей в цвета флага, доживала последние спокойные дни. Казалось, что так будет всегда, а через год случился Майдан и совсем другие посылки полетели в Донбасс со всей Украины.