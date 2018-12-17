Что происходит с мукой в Донецке

На дверях магазинчика в Пролетарском районе Донецка, где продаются крупы, мука и сахар, объявление: «Муки нет». Реализатор, которая на прошлой неделе в четверг мне пообещала, что «завтра будет, но дороже», лишь устало разводит руками. Когда подвезут муку и почем она будет, женщина не знает и наперед не загадывает.

- Когда-нибудь да будет…

А ЕСЛИ ПОИСКАТЬ

В магазинах «Первого республиканского супермаркета» (ПРС) пропала даже дорогая российская «Макфа» (была по 37 рублей за кило). Нет муки и в «Семерочке». А в супермаркете «Молоко» в центре столицы, где еще в четверг на полках стояли двухкилограммовые пакеты с мукой по 32 рубля, теперь красуются другие продукты.

Такая нерадостная картина наблюдалась в понедельник. Впрочем, поговаривают, что в столице все-таки мука была. В том же Пролетарском районе на одном из рынков продавали «Макфу» по 42 рубля за кило. По понятным причинам очереди за ней не наблюдалось.

Немного оптимистичнее ситуация за пределами Донецка. В том же Червоногвардейском районе Макеевки, примыкающем к столице, можно найти муку по 25 рублей.

- Люди, конечно, возмущаются, но покупают. Скоро Новый год, каждая хозяйка будет что-то печь на праздник, - объяснила продавщица магазина. – За день продала 150 килограммов, это немало.

В Ясиноватой «Еленовская» идет по 28 рублей. До подорожания была по семнадцать.

Это значит, что зерно для муки в Республике есть. И украинские интернет-ресурсы не совсем правы, когда утверждают, что чуть ли не все зерно вывезли из ДНР в Россию.

В ОЖИДАНИИ СТАБИЛИЗАЦИИ

Пока никто из руководства республики не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Но известно, что 13 декабря Правительство ДНР приняло постановление о закупках зерна в госрезерв. Планируется до 31 января закупить у сельхозпроизводителей Республики 2 тысячи тонн зерна пшеницы. Цель – стабилизация цен на рынке зерна и увеличение запасов госрезерва.

Также ситуацию проясняет информация компании «Атлант-Донбасс» (производителя хлеба и муки торговой марки «Урожай»), размещенная на сайте «Деловой Донбасс».

«С сентября 2018 года предприятие испытывает существенные затруднения в приобретении муки, - говорят в компании «Атлант-Донбасс». - По сообщениям от поставщиков муки, данная ситуация вызвана дефицитом продовольственного зерна пшеницы в ДНР, поскольку производители (фермерские хозяйства и другие) считают для себя нерентабельным продавать зерно по ценам сложившимся за первые три квартала 2018 года. В связи с ростом закупочных цен на зерно, рост цены на муку в ноябре 2018 года по сравнению с 2017 годом составил около 30%».

Очевидно, что цены на муку в магазинах должны были вырасти не на 2-3 рубля за килограмм, как это случилось осенью. Скорее всего, на дефицит муки повлияли несколько обстоятельств: производители в надежде на новые цены придержали зерно, а следом мукомольные предприятия и торговцы – муку. Эта ситуация наложилась на ажиотаж среди дончан, которые решили запастись мукой в ожидании роста цен и большой войны.

Впрочем, это только одна из версий случившегося.

В любом случае сейчас в правительстве предпринимают конкретные шаги по стабилизации ситуации на рынке. Какие? Наверное, скоро узнаем.