2018-12-17T14:49:51+03:00
Политика

Эдуард Басурин: «Наступление ВСУ начнется под Горловкой, силами 20-тысячной группировки, 24-25 декабря»

Замначальника Управления Народной милиции сообщил, что ВСУ готовы к наступлению на горловском направлении.
Ольга ГОРДО
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ВСУ собрали мощную военную группировку под Горловкой. Фото: ukraina.ruВСУ собрали мощную военную группировку под Горловкой. Фото: ukraina.ru
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Украинские силовики намерены задействовать в наступательной операции 20-тысячную военную группировку, сконцентрированную на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Об этом сегодня заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги, — отметил Басурин. — Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 000 человек.

Сообщается, что в настоящий момент в районе Горловки подтверждено нахождение четырех украинских бригад: 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой и 81-й аэромобильной. В ближайшее время ожидается прибытие 30-й и 93-й механизированных бригад, двух дивизионов РСЗО «Ураган» и дивизиона трехсотмиллиметровых реактивных систем «Смерч». Также уже получены данные о сосредоточении в указанном районе свыше 120 танков, более 250 арторудий и минометов, свыше 110 установок реактивных систем залпового огня.

- Планы Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине, — подчеркнул представитель Народной милиции.

Ранее сообщалось о подготовке Киевом масштабного наступления на мариупольском направлении. В Народной милиции считают, что обнародование планов украинских вооруженных сил позволило отодвинуть вероятную дату активизации боевых действий в регионе.

Так же он сообщил, что украинское командование перенесло наступление с 14 декабря на более поздний срок - 24-25 декабря:

- Украинское командование было вынуждено перенести наступление на более поздний срок, — отметил Басурин. — Планы Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине. И он его активно ищет. Не исключено, что 24-25 декабря сами ВСУ предпримут попытку наступления.

В Народной милиции полагают, что обнародование в ДНР плана наступления украинских силовиков в Донбассе 14 декабря позволило помешать осуществлению преступных замыслов Киева.

ВСУ перенесли наступление на 24-25 декабря. Фото: armiyadnr.su/

ВСУ перенесли наступление на 24-25 декабря. Фото: armiyadnr.su/

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