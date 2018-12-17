Презентация духов «Aile noire» - «Крыло черное» официально отправлено в полет

Уже по традиции, идущей с 2015 года, декабрь в Донецке - это очередной праздник от модельера Светланы Топаловой. В этом году Светлана вместе с парфюмером Сергеем Ярошевичем представили селективный авторский аромат «Aile noire», о котором «Комсмолка» писала ранее.

Это первые духи такого уровня, целиком и полностью «собранные» в Донецке. В честь такого события модный дом Светланы Топаловой устроил настоящий праздник для дончан. В канун Нового Года всем хочется чуда. И еще, как говорила Золушка – «Очень вредно не ходить на бал, особенно, если ты этого заслуживаешь». Для женской половины Донецка – показы Светланы и есть такой бал. Что может быть лучше – самой нарядится и коллекцию новых красивых платьев посмотреть? А еще гостям показали необычную программу. Все было продумано до мелочей и очень красиво.

Сергей Ярошенко и Светлана Топалова встречают гостей. Фото: Евгения Карпачева

Главные герои вечера в конце вечера светились от счастья. Но раз у нас Новый Год, желания, исполнения, хочется рассказать, как собственно эти мечты сбываются.

Как известно, на свете нет бездарных людей. У каждого есть способности к чему-то своему. Иногда этому чему-то трудно раскрыться. Но если, как говорится, к чему-то душа лежит, то рано или поздно проявится, выведет на промысел, который бог предначертал. Зачастую, процесс дороги к себе, идет туго, но идет. И процесс необратим. Таких историй масса. Тому же Ломоносову свой путь к науке пришлось пройти пешком. Но и остаться у себя в Архангельске никак не возможно. Вот надо и все тут!

В повседневной жизни таких историй не счесть. Моя знакомая Маша всю жизнь хотела быть косметологом. Но образованные обеспеченные родители не могли позволить единственной дочери «давить прыщи всю жизнь». «Поступили» Машу в академию управления, выдали замуж в Москву. Дальше, работа в банке, хорошая зарплата, семья. И только далеко за тридцать, Маша сказала «хватит» и пошла учиться на косметолога, чем и занимается по сей день, запись на несколько месяцев вперед.

Или вот пожилая женщина, которая вместе со мной училась рисовать. На мой вопрос – Почему и откуда такая тяга к рисованию на пенсии, ответила: - «Я всю жизнь мечтала рисовать. Но сначала универ, семья, дети, вырастить воспитать детей надо было. Потом внуки. Надо было помогать. Сейчас внуки уже могут обходиться без меня. Вот я и пошла осуществлять свою мечту». Рисовала лучше всех нас. И выставку персональную ей организовывали.

Война в Донецке выступила катализатором таких историй. Многие бросились осуществлять мечты, потому что поняли – можно же и не успеть сделать то, что всегда хотелось. Те же, кто нашел себя – работают за троих, чтоб успеть сделать как можно больше.

Мастер показал как запахи "работают" друг с другом. Фото: Евгения Карпачева

Светлана и Сергей тоже не сразу стали известными дизайнерами. Долгое время оба трудились на поприщах никак не связанных ни с парфюмерией, ни с дизайном. Света, филолог по образованию, шить хотела всегда, но никому не признавалась.

- Перед моим днем рождения муж спросил – что тебе подарить? Духи может? А мы тогда очень скромно жили. Я стою, мнусь, понимаю, что вряд ли, но, думаю, попрошу машинку швейную. Муж очень удивился – зачем? Ты разве умеешь шить? Я – ну мне так хочется. И он согласился! Мы поехали и купили! Счастье! Привезли, я распаковала, сижу – любуюсь, что с ней делать – совершенно непонятно. Было ощущение, что мне вернули что-то очень важное, но давно потерянное.

И если решился уже на первый шаг, то мирозданье непременно тебя поддержит. Светлана отправляет свои эскизы на конкурс в Питере. И выигрывает!

Раз такое дело, в Питере оценили, то почему бы не принять участие у себя в Донецке, который проводили до войны на Донбасс Арене? Машинка-то уже есть.

- Дом завален выкройками, раскроем и тканями. Ко мне приходят подружки, которые умеют шить, помогают. Мужу постоянный движ в квартире не нравится, и он находит нам помещение на производстве. Маленькое, неотапливаемое, но нам и это за счастье! Отшиваем коллекцию.

В день показа Светлана вместе с остальными, более опытными модельерами, готовится к первому своему показу:

- Стою там, волнуюсь, кто-то подходит, говорит – ты почему себе девушек-моделей не выбираешь? Сейчас всех самых красивых разберут, не зевай! Я выбрала, вроде бы красивые. Тут новая напасть – показы идут парами, по два модельера на выход. И я попадаю в пару с французским модельером! Ну, думаю, это они специально так сделали. Теперь я точно вылетаю. Куда мне с французом тягаться? И представляешь, выиграла я, а не он! Потом газеты писали, что хотел показать шик, а показал пшик. Более того, мне никто не верил, что это моя первая коллекция!

Потом началась война, Светлане, как новому открывшемуся таланту предлагали переехать в Украину и творить там. Света осталась в Донецке, продолжила работать здесь, участвовать в показах в России и Европе, получать Гран При и демонстрировать всему миру, что Донецк – это не только «вооруженный конфликт на юго-востоке Украины». Это в первую очередь талантливые люди, которые любят свою землю. И если пока модные показы не едут в Донецк, то Донецк поедет на модные показы, возьмет Гран При и на деле покажет и расскажет правду о нашем Донбассе.

Сергею, который в отличие от Светланы не мечтал стать парфюмером, мирозданье указало его путь, подкинув несколько пузырьков с эфирными маслами. Такие есть почти в каждом доме.

Все запахи-абсолюты для «Aile noire». Фото Александр Кравченко

- Есть парфюмеры, которые рассказывают, что с детства мечтали, пытались чего-то там смешивать. У меня такого не было. Просто однажды открыл флакон с эфирным маслом цветка апельсина, послушал запах, и он напомнил запах духов Egoiste Platinum. Захотелось самому смешать, чтобы получить свой запах. И вот как-то начал пробовать. Чем дальше, тем больше затягивало. Потом позвонил Светлане, сказал, что хочу попробовать себя в парфюмерии. Это 2010 год. Она только начинала и я. Сидели мечтали. И намечтали вот. Все получилось.

В качестве подсказки, что Сергей на правильном пути, в этот раз мирозданье послало Светлану, которая не давала опускать руки и наш донецкий ботанический сад, который отозвался на призыв о сотрудничестве и предоставил свою богатейшую коллекцию ароматов:

- Ботанический сад – это особое место. Мы открыты для любого поиска. Мы поддерживаем очень многие идеи, с которыми к нам приходят. У нас собрана настолько богатая база, которую можно и нужно использовать широко. Сергей обратился к нам – мы откликнулись. На данные момент изучаем ароматические растения на протяжении ну, наверное, сорока лет. И за это время создана богатейшая база! Если есть талантливый парфюмер, которому интересно использовать растения нашей местной флоры, и то, что у нас есть в коллекциях – это надо использовать. Мы же изучаем растения для того, чтобы найти им практическое применение. Это одно из направлений, - рассказала «Комсомолке» директор ботанического сада Светлана Приходько.

Что в итоге получилось, каков аромат «Aile noire», рассказали гости:

Представитель парфюмерной столицы мира, любимец донецкой публики, француз Франсуа Мод д'Эме:

- Это волнует мужскую душу

Француз знает толк в парфюмерии. Фото Евгения Карпачева

Марина Степанова, врач:

- Мне очень понравился этот аромат. Очень теплый, зимний, нежный, страстный. Мне очень нравятся такие теплые зимние духи, которые окутывают и дают возможность сохранять тепло.

Модельер Ирина Радыш:

- Приятно удивлена. Очень понравились, причем всему нашему столику. Причем и в флаконе, и на человеке как раскрывается.

Нина Дивненко:

- Это духи типа первой Франции. Первых французских духов, которые мы все доставали по блату. «J'ai Ose», «Opium», «Christian Dior» - помните? Вот та же маслянистая структура и запах роскошный. Да и как же по-другому? Вы же видите что Сергей делает? Это же фанатик своего дела. У таких всегда шедевры получаются.