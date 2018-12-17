Оливье в Донецке можно приготовить дешевле, чем в Мариуполе

Скоро Новый год. А какой праздник без оливье? В нашей семье ответственность по его приготовлению лежит на мне.

- У тебя мелко и аккуратно получается, - обычно говорит мне жена, выставляя на стол колбасу и отваренные овощи с яйцами.

Пока моя дражайшая половинка колдует над более сложным блюдом – селедкой под шубой, я методично кромсаю на кубики картошку, свеклу, морковь, яйца и колбасу. Соленые огурцы после нарезки и горошек из банки ложу в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Огурчики, горошек и майонез я добавлю в салат незадолго перед тем, как поставить блюдо на стол. Так нарезка дольше сохраняется. Ведь оливье мы не съедаем в первый праздничный день.

Между прочим, этот салат готовлю аж с начала восьмидесятых годов. И по классическому советскому образцу. На эксперименты с ингредиентами не заморачиваюсь. Впрочем, на днях жена предупредила, что наступает год свиньи, и на праздничном столе не должно быть блюд из этой зверушки. Свиная колбаса – в том числе.

- Курятину и говядину в оливье использовать не будем, - высказал я свое мнение и предложил, как можно обмануть традицию, неизвестно кем придуманную. – Выход очень простой: будем есть оливье, провожая старый год. Потом поставим на стол 1 января, когда уже новый год наступит.

В редакции меня попросили подсчитать, во сколько обойдется оливье в нынешнем году. Прошелся по рынку, заглянул в магазин. Дома достал калькулятор и произвел нехитрые расчеты.

Вес продуктов для одного блюда взял из Интернета. Хотя в каждой семье могут быть свои нюансы в соотношении ингредиентов и составе продуктов (в частности, добавляют лук зеленый или репчатый, укроп, а вместо колбасы используют мясо, вместо майонеза - сметану). Также количество салата может измеряться кастрюлями и даже ведрами.

Итак, для салата оливье мне понадобятся: картофель (300 граммов), морковь (300 граммов), колбаса вареная (300 граммов), соленые или маринованные огурцы (300 граммов). Опять-таки обращаю внимание на относительность веса овощей, которые могут быть разных размеров. Колбасу (понадобится 300 граммов) предпочитаю хорошую – «Докторскую». Но можно использовать и «Вареную с молоком» - она дешевле, а вкус салата получается не хуже, чем с «Докторской».

Яиц берем 5 штук, майонеза – 1 тюбик (180 граммов), зеленого горошка консервированного - 1 баночку (400 граммов). Майонез и горошек тоже желательно брать хорошие, если позволяет ваш бюджет. Итак, что мы имеем в итоге.

* Цены указаны в рублях

В отдельную колоночку вывел затраты на оливье в ставшей для нас «заграничной» Донецкой области. В последнее время украинские сайты активно пишут, как ухудшилась жизнь жителей ДНР. Но мало говорят об обнищании народа незалежной. Кстати, по оценкам экспертов Украинской аграрной конфедерации (УАК), салат оливье за год подорожал на 15%. Сейчас приготовление блюда весом в 1,8 кг обойдется украинцам в 95,6 грн. Это в среднем по незалежной. Однако известно, что в Донецкой области продукты дороже, чем в Запорожской. А на западе Украины они дешевле, чем в Запорожской.

Конечно же, невозможно измерить так называемым «индексом оливье» уровень жизни людей на двух территориях Донбасса. Есть еще много составляющих – зарплаты, пенсии, коммунальные услуги… Об этом, безусловно, нужно говорить. Но, мне кажется, пусть уж лучше только политики и олигархи меряются «у кого на огороде хрен толще вырос». Хрен он – не сахар, жизнь от него слаще у обычных людей не станет. А именно они больше всего страдают от многолетней войны. По обе стороны кордона.

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ

Ничто не украшает ваш праздничный стол как петарда в салате оливье.

***

— Я жду неприличных предложений.

— Давай заправим оливье кетчупом.

— Это уже перебор.

***

В прошлый Новый год я отказался от оливье. В этот попробую отказаться от мандаринок — надо же выяснить, от чего мне так плохо 1 января.

***

Мать спрашивает у дочери:

— Что будешь делать на Новый год?

— Оливье, спиртное, секс…

— Что?!

— Да шучу я, какое оливье!

***

- Нет ничего лучше, чем отмечать Новый год с теми, кого любишь. Поэтому

мы с оливье решили пригласить к себе холодец.