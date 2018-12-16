2018-12-16T13:09:20+03:00
Общество

Завещание или дарственная в ДНР: что лучше?

«КП» разбиралась вместе с адвокатами в тонкостях наследства
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Завещание обязательно удостоверяется нотариусом при жизни завещателя. ФОТО: etcetera.mediaЗавещание обязательно удостоверяется нотариусом при жизни завещателя. ФОТО: etcetera.media
Изменить размер текста:

Споры о том, что и кому досталось после смерти родственника – одна из самых больших категорий дел, которая рассматривается в судах. Специалисты Юридической компании «Коллегия адвокатов Донбасса» рассказали нашим читателям, в чем отличия между договором дарения и завещания.

Подарки назад не вернуть

При оформлении договора дарения право собственности сразу переходит тому, кому сделан подарок. А даритель право собственности теряет. Нужно только все оформить у нотариуса. Вернуть обратно подаренное имущество по закону невозможно. Поэтому договор дарения более выгоден для того, кому дарят.

Завещание же оформляется при жизни, а право собственности наследнику переходит только после смерти собственника. Причем, оформить полностью свое наследство можно лишь после истечения 6 месяцев.

Менять завещание собственник имущества может сколько захочется, нужно только каждый раз заверять у нотариуса.

У наследников могут возникнуть «подводные камни» : наличие людей, которые имеют обязательную долю в наследстве. Речь идет о малолетних либо несовершеннолетних детях, или совершеннолетних нетрудоспособных детях, либо нетрудоспособных родственниках (супруга или родителей).

Завещание не выгодно именно родственникам. Не факт, что им перейдет имущество, даже если оно им было обещано.

Но для завещателя это наиболее выгодный вариант - гарантия того, что он не останется на улице, подарив свое жилье родственникам.

Завещание обязательно удостоверяется нотариусом при жизни завещателя (но может удостоверить в некоторых случаях руководитель медицинского учреждения, воинской части, исправительного учреждения и др.).

С правом на имущество мороки много

Для оформления завещания, завещателю необходимо лично прийти к нотариусу и оплатить стоимость услуг. Остальные же затраты будут возложены уже на наследника.

Ему предстоит подать нотариусу заявление о принятии наследства, а спустя полгода уже вступить в права. Волокиты много.

Придется оформить новый технически паспорт на недвижимость, получить информационную справку о регистрации права собственности. Потребуется отчет об оценке недвижимости, исходя из которой наследник заплатит пошлину.

С подарками не легче.

Для оформления договора дарения потребуется присутствие обеих сторон, наличие документов на недвижимость, оформление нового технического паспорта и оплата услуг отдела технической инвентаризации, получение информационной справки о регистрации права собственности.

Так же необходим отчет об оценке недвижимого имущества, на основании оценочной стоимости которого, будет дарителем уплачен 1% при оформлении договора дарения у нотариуса, а также услуги нотариуса по оформлению сделки.

Если одаряемое лицо не является родственником 1-й степени родства (родители, дети, супруги), то необходимо будет уплатить в доход государства еще 5% подоходного налога. Только потом можно зарегистрировать свое право собственности.

Можно сделать вывод, что для одаряемого наиболее выгодным будет договор дарения, а для завещателя, конечно же, завещание.

СПРАВКА «КП»

Завещание – односторонний документ, в котором изложена воля собственника по распоряжению имуществом после его смерти;

Договор дарения – безвозмездное соглашение, по которому право собственности переходит от одной стороны (даритель), второй стороне (одаряемый).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном