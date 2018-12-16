Завещание или дарственная в ДНР: что лучше?

Споры о том, что и кому досталось после смерти родственника – одна из самых больших категорий дел, которая рассматривается в судах. Специалисты Юридической компании «Коллегия адвокатов Донбасса» рассказали нашим читателям, в чем отличия между договором дарения и завещания.

Подарки назад не вернуть

При оформлении договора дарения право собственности сразу переходит тому, кому сделан подарок. А даритель право собственности теряет. Нужно только все оформить у нотариуса. Вернуть обратно подаренное имущество по закону невозможно. Поэтому договор дарения более выгоден для того, кому дарят.

Завещание же оформляется при жизни, а право собственности наследнику переходит только после смерти собственника. Причем, оформить полностью свое наследство можно лишь после истечения 6 месяцев.

Менять завещание собственник имущества может сколько захочется, нужно только каждый раз заверять у нотариуса.

У наследников могут возникнуть «подводные камни» : наличие людей, которые имеют обязательную долю в наследстве. Речь идет о малолетних либо несовершеннолетних детях, или совершеннолетних нетрудоспособных детях, либо нетрудоспособных родственниках (супруга или родителей).

Завещание не выгодно именно родственникам. Не факт, что им перейдет имущество, даже если оно им было обещано.

Но для завещателя это наиболее выгодный вариант - гарантия того, что он не останется на улице, подарив свое жилье родственникам.

Завещание обязательно удостоверяется нотариусом при жизни завещателя (но может удостоверить в некоторых случаях руководитель медицинского учреждения, воинской части, исправительного учреждения и др.).

С правом на имущество мороки много

Для оформления завещания, завещателю необходимо лично прийти к нотариусу и оплатить стоимость услуг. Остальные же затраты будут возложены уже на наследника.

Ему предстоит подать нотариусу заявление о принятии наследства, а спустя полгода уже вступить в права. Волокиты много.

Придется оформить новый технически паспорт на недвижимость, получить информационную справку о регистрации права собственности. Потребуется отчет об оценке недвижимости, исходя из которой наследник заплатит пошлину.

С подарками не легче.

Для оформления договора дарения потребуется присутствие обеих сторон, наличие документов на недвижимость, оформление нового технического паспорта и оплата услуг отдела технической инвентаризации, получение информационной справки о регистрации права собственности.

Так же необходим отчет об оценке недвижимого имущества, на основании оценочной стоимости которого, будет дарителем уплачен 1% при оформлении договора дарения у нотариуса, а также услуги нотариуса по оформлению сделки.

Если одаряемое лицо не является родственником 1-й степени родства (родители, дети, супруги), то необходимо будет уплатить в доход государства еще 5% подоходного налога. Только потом можно зарегистрировать свое право собственности.

Можно сделать вывод, что для одаряемого наиболее выгодным будет договор дарения, а для завещателя, конечно же, завещание.

СПРАВКА «КП»

Завещание – односторонний документ, в котором изложена воля собственника по распоряжению имуществом после его смерти;

Договор дарения – безвозмездное соглашение, по которому право собственности переходит от одной стороны (даритель), второй стороне (одаряемый).