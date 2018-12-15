Порошенко решил разыграть в Донбассе «сирийскую» карту

Дабы набрать предвыборные очки, Петр Порошенко сначала переформатировал провалившуюся «Антитеррористическую операцию» в «Операцию объединенных сил». Теперь может приказать командующему «ООС» Сергею Наеву провести провокационный теракт. В массовой гибели жителей Донбасса украинская сторона обвинит Донецкую Народную Республику и под видом «акта возмездия» пойдет в наступление. Такой сценарий озвучил «КП» заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

СРЕЖИССИРОВАННАЯ ПРОВОКАЦИЯ

- Минские соглашения не дают ВСУ наступать в открытую, - говорит Эдуард Александрович. – А срежиссированная провокация развяжет Наеву руки и как бы в отместку ВСУ получат право начать полномасштабные боевые действия. Это сирийский сценарий.

Эдуард Басурин: "Минские соглашения не дают ВСУ наступать в открытую". Фото: Министерство обороны ДНР

- В чем заключается возможная провокация Киева?

- В подрыве химических веществ, в результате чего может погибнуть много людей. Еще недавно Наев собирался осуществить химическую диверсию на заводе «Стирол» в Горловке. Но после раскрытия нами его планов Киев готовит аналогичную диверсию в Мариуполе. Для этого на консервный завод, что на улице Торговой, украинские военные привезли много крупногабаритных емкостей с аммиаком с территории металлургического комбината имени Ильича.

ГОТОВЯТСЯ НАПАСТЬ И С МОРЯ

- С какими проблемами столкнулись жители подконтрольного Киеву Донбасса после введения военного положения?

- Произвол, закрыты некоторые дороги, глушится телевидение Республик Донбасса, хуже стала работать мобильная связь. Жители подконтрольного Киеву Донбасса рассказали мне показательную историю. Ехала семейная пара, в салоне автомобиля находилась охотничья собака кокер-спаниель. Майор СБУ в районе Курахово их остановил и сказал, что забирает пса… На удивление супругов он ответил, что военное положение, им нужны собаки.

- Недавно миссия ОБСЕ не досчиталась 189 танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок в местах отвода тяжелого вооружения…

- Сейчас высокая концентрация артиллерийских стволов и минометов под Мариуполем - 180 единиц! Танковые взводы рассредоточены на 50 километров вдоль линии соприкосновения аж до Волновахи. В селах Володарское, Андреевка, Привольное и Македоновка находятся более 50 реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». Также наша разведка зафиксировала передвижение 10 РСЗО «Град» под Красногоровкой.

- Планирует ли незалежная наступать с моря?

- Нам известно, что боевые корабли ВМС Украины находятся в районе Мариупольского порта. Их командирам поставили боевую задачу: прикрывать наземные группировки ВСУ, а это более 12 тысяч военных, с моря.

ОБСТРЕЛИВАЮТ ИЗ ЗАПРЕЩЕННОГО ОРУЖИЯ

- Чаще ли ВСУ обстреливают ДНР с введением военного положения?

- Боеприпасов выпускают более чем в два раза больше. Теперь ВСУ применяют и запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные минометы. Противник ведет огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

- Готова ли армия ДНР отразить возможное нападение?

- Подразделения Народной милиции приведены в полную боевую готовность! Они доукомплектованы бойцами, вооружением, техникой и боеприпасами. На танкоопасных направлениях установили специальные заграждения. Также наши подразделения обеспечили необходимым количеством противотанковых ракетных комплексов. Ключевые объекты усилили средствами противовоздушной обороны. В помощь бойцам местные жители по зову сердца объединяются в дружины. Таковые уже сформированы в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и Старобешево.