Украина готовится к наступлению: задействуют флот, готовят информационную площадку, совещаются с представителями ВС США

По данным разведки оборонного ведомства Республики, для поддержки наступательных действий на ДНР, Украина будет использовать военно-морской флот. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Тактические группы ВМС Украины «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. Командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря, - сообщил он.

Военнослужащие украинской морской пехоты прибыли под Мариуполь несколько дней назад. Сейчас они находятся в полной боевой готовности.

- В рамках подготовки командованием вооруженных формирований Украины к наступлению из Бердянска в Мариуполь прибыла колонна с техникой 503-го батальона морской пехоты: 12 грузовых автомобилей, девять бронетранспортеров, более 150 человек личного состава, – сказал Басурин.

ВМФ Украины в полной боевой готовности. Фото: milnavigator.tv

Представитель ВС США провел совещание с украинскими командирами

Разведка народной милиции Донецкой Народной Республики зафиксировала, что в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при посольстве США на Украине подполковник Эрик Адамс.

- В настоящее время он находится в Мариуполе, где его сопровождает командующий оперативно-тактической группировки «Восток» военный преступник Евгений Мойсюк», - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Вчера представитель военного ведомства Америки провел закрытое совещание в штабе полка националистов с украинскими командирами ОТГ «Восток», 79, 128, 36 и 56 бригад, а также реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта».

- Мы не исключаем, что на совещании вносились коррективы по порядку и срокам проведения наступательных действий украинской группировки, - говорит Даниил Безсонов. - По нашим данным сегодня американский атташе Эрик Адамс будет работать в штабе оккупантов в Краматорске и на Горловском направлении

Работает пропаганда

В Народной милиции ДНР сообщили, что 11 декабря СБУ выпустила серию специальных буклетов, которые «информируют» граждан Украины о, якобы, открытом военном вторжении России.

- Причем источником так называемых «доказательств» указываются не данные той же самой СБУ, а материалы, собранные общественными активистами. Видно, что должностные лица «службы беспеки», понимают предстоящий позор от таких, якобы, «разведданных», поэтому заранее снимает с себя ответственность за распространяемую информацию, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Наев. Фото: facebook.com

Буклеты выпущены на украинском и английском языках. В НМ ДНР не исключают, что англоязычная версия будет распространяться между военнослужащими ограниченного контингента НАТО, который планируется к размещению на территории Украины под видом миротворцев.

- По замыслу украинских пропагандистов, подготовленные материалы должны оправдать перед иностранцами убийства мирных жителей украинскими вооруженными формированиями, в том числе и детей Донбасса, - рассказывают в Народной милиции ДНР.

Кроме этого, в оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время украинскими СМИ, по указанию «с верху», усилено лживое обвинение наших защитников в применении, якобы, гражданского автотранспорта, в подвозе имущества военного назначения.

- Таким подлым способом украинские оккупанты пытаются оправдать будущие жертвы своих обстрелов среди мирных жителей нашей Республики, проживающие вблизи линии соприкосновения. В этом контексте по приказу Наева распространена в СМИ информация о том, что ВФУ просят списывать свои преднамеренные зверства по уничтожению гражданских транспортных средств на причастность их к НМ ДНР, - добавили в Народной милиции Республики.

Наев собирает данные о химически опасных объектах в Донбассе

С начала декабря командующий «операцией объединенных сил» Сергей Наев собирает информацию о химически опасных объектах на территории Донецкой области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Нам стало известно, что Наев последние две недели активно пытается получить в Донецкой ОГА данные о всех химически опасных объектах на территории области. Однако, получает постоянные отказы. В этой связи Наев приказал затребовать данные непосредственно у глав районных администраций, - сообщил он.

Безсонов призвал глав районных и городских администраций не отвечать на запросы Наева в целях сохранения жизней мирных жителей.

- Передача данных о химически опасных объектах на своей территории может быть использована бандеровскими террористами для планирования провокаций, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

В ДНР сбили два украинских ударных беспилотника

Сегодня над территорией Донецкой Народной Республики было сбито два ударных бесилотника ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Сегодня нашими защитниками уничтожено два ударных беспилотных летательных аппарата, типа, «квадрокоптер», - говорится в сообщении.

Сбитые БПЛА. Фото: пресс-служба НМ ДНР

Один был сбит при попытке сброса взрывного устройства на жилые кварталы Трудовских, что в Петровском районе Донецка, второй – при попытке сброса гранаты на дома Южного, на Горловском направлении.

- Важно отметить, что при изучении видеоматериалов со сбитого в районе Трудовских беспилотника были установлены лица украинских боевиков, причастных к совершению военных преступлений против мирного населения в Старомихайловке, - говорит представитель НМ ДНР. - В частности, в ходе применения ударных БПЛА по жилым районам населенного пункта. Также эти бандиты причастны ко вчерашнему обстрелу с ударного БПЛА места раздачи гуманитарной помощи.

В народной милиции не исключают, что это провокация.

- Мы не исключаем, что это преступление производилось с целью последующего лживого обвинения нас обстрелах мирных жителей данного поселка, - сказал Безсонов.