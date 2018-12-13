2018-12-13T17:46:21+03:00
Политика

В Донецк привезли мощи Андрея Первозванного

В честь праздника святого апостола Андрея Первозванного Владыка Илларион привез в Донецк его мощи.
Ольга ГОРДО
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В Донецк привезли мощи святого апостола Андрея ПервозванногоВ Донецк привезли мощи святого апостола Андрея ПервозванногоФото: Ольга ЖУКОВА
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Сегодня православный мир отмечает день памяти святого апостола Андрея Первозванного. В честь этого события владыка Донецкий и Мариупольский привез в храм, названный в честь святого, его мощи. В храме святого апостола Андрея Первозванного, расположенного рядом с третьим корпусом Донецкого национального технического университета, прошел престольный праздник. Храм красиво убран осенними цветами. . Ковчег в виде ступни представлен перед образом святого. Храм убран осенними цветами.

По преданию, Андрей был Он был высоким, сутулым, с орлиным носом, густыми бровями, бородой и приятным выражением лица Фото: Ольга ЖУКОВА

По преданию, Андрей был Он был высоким, сутулым, с орлиным носом, густыми бровями, бородой и приятным выражением лицаФото: Ольга ЖУКОВА

Ковчег с мощами

Ковчег с мощами

Святой апостол Андрей Первозванной считается покровителем моряков и студентов. Собственно, именно поэтому храм буквально стена в стену стоит рядом с учебным корпусом ДонНТУ. Но у студентов популярностью не пользуется. Об этом «Комсомолке» сообщила служительница храма Любовь:

- Заходят, но редко. И в сессию не особо наведываются.

Это же и подтвердили стоящие у входа в корпус студенты:

- Да, мы знаем, что Андрей покровительствует студентам. Может, когда особо припечет, и пойдем просить. Пока своими силами справляемся, - рассказал «Комсомолке» второкурсник Илья.

- Вот если зачет по начерталке не примут, тогда всей группой пойдем просить святого Андрея, - шутит его друг Петр.

И зря. Считается, что именно в этот день исполняются все заветные желания, если попросить о них святого Андрея Первозванного и приложится к его мощам.

О чем просят дончане? О мире, в первую очередь. У всех, кому задавала это вопрос на первом месте победа, прекращение войны, мир. А уж на втором что-то свое личное.

Праздничная служба в храме. Фото: Евгения Карпачева

Праздничная служба в храме. Фото: Евгения Карпачева

Праздничная служба в храме. Фото: Евгения Карпачева

Праздничная служба в храме. Фото: Евгения Карпачева

Праздничная служба в храме. Фото: Евгения Карпачева

Праздничная служба в храме. Фото: Евгения Карпачева

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