Донецкий психолог Виктор Смирненко: Не насилуйте себя, натягивая фальшивую улыбку

Обычные рекомендации мирных психологов в Донецке работают не всегда. Потому «КП» собрала советы от специалиста, который знает – что значит жить в прифронтовом городе.

- Это нормально, что некоторых людей праздничная мишура только раздражает, - считает донецкий психолог, специалист в гештальт – терапии Виктор Смирненко. – Причин тому масса: несбывшиеся мечты, тоска по прошлому, неясность нашего будущего. А тут рядом кто – то тащит елку, выбирает дождик с упорством, достойным лучшего применения. Как тут не разозлиться, или не затосковать? Помните фразу Кафки : «Не понимаю, как вы вообще живете без депрессии, чем занимаетесь? Хохочете целыми днями?» За время войны я заметил, как многие люди стали раздражительными, вспыхивают словно спички, плачут на ровном месте. «Накрывает» такое настроение пожилых, да и люди среднего возраста тоже страдают.

Вот несколько советов, которые могут помочь справиться с депрессией в новогодние праздники:

- Если за окном наступило очередное новогоднее перемирие - уже хорошо. При этом потренируйте в себе буддистское терпение к альтернативно – одаренным гражданам, которые в военном городе стреляют из петард.

- Хотите побыть в одиночестве в Новогоднюю ночь – отлично! Вы сами решаете, каким быть этому празднику. Я, к примеру, 2014 – 2015 Новый год встретил в ванной – одетым, с «тревожным чемоданчиком». Рисовал в блокноте при свече и минометных аккордах свои страхи. На следующий день, при дневном свете, рассмеялся.

- Не насилуйте себя, натягивая фальшивую улыбку и изображая вселенское счастье – так будет еще хуже. Компания должна быть такой, которая приняла бы вас и грустным. Печалиться даже в эту ночь – не стыдно.

- Зацикливаться над анализом отрицательных событий предыдущего года (лет) – дело не благодарное. Наверняка что – то было хорошее! Подумайте – почему не сбылись мечты, которые загадывали. И будьте объективны – может, требования к себе завышены? А высокая планка зачастую может только загнать в уныние.

- Если выбран сценарий «побыть одному» - попробуйте сделать список успехов прошлого года. По опыту знаю – самые трудные – первые три, дальше наберете ни один десяток.

-Уважайте свое ключевое решение (не уехали, остались в родном доме). Ведь все, что у нас есть к этому Новому году – это наш выбор. Как бы банально не звучало, но наше спасение в том, чтобы искать радостные моменты в каждом дне, проведенном в родном Донецке.