2018-12-12T13:29:36+03:00
Общество

Донецкий психолог Виктор Смирненко: Не насилуйте себя, натягивая фальшивую улыбку

«КП» собрала дельные советы о том, как справиться с новогодней депрессией
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: СоцсетиФОТО: Соцсети
Изменить размер текста:

Обычные рекомендации мирных психологов в Донецке работают не всегда. Потому «КП» собрала советы от специалиста, который знает – что значит жить в прифронтовом городе.

- Это нормально, что некоторых людей праздничная мишура только раздражает, - считает донецкий психолог, специалист в гештальт – терапии Виктор Смирненко. – Причин тому масса: несбывшиеся мечты, тоска по прошлому, неясность нашего будущего. А тут рядом кто – то тащит елку, выбирает дождик с упорством, достойным лучшего применения. Как тут не разозлиться, или не затосковать? Помните фразу Кафки : «Не понимаю, как вы вообще живете без депрессии, чем занимаетесь? Хохочете целыми днями?» За время войны я заметил, как многие люди стали раздражительными, вспыхивают словно спички, плачут на ровном месте. «Накрывает» такое настроение пожилых, да и люди среднего возраста тоже страдают.

Вот несколько советов, которые могут помочь справиться с депрессией в новогодние праздники:

- Если за окном наступило очередное новогоднее перемирие - уже хорошо. При этом потренируйте в себе буддистское терпение к альтернативно – одаренным гражданам, которые в военном городе стреляют из петард.

- Хотите побыть в одиночестве в Новогоднюю ночь – отлично! Вы сами решаете, каким быть этому празднику. Я, к примеру, 2014 – 2015 Новый год встретил в ванной – одетым, с «тревожным чемоданчиком». Рисовал в блокноте при свече и минометных аккордах свои страхи. На следующий день, при дневном свете, рассмеялся.

- Не насилуйте себя, натягивая фальшивую улыбку и изображая вселенское счастье – так будет еще хуже. Компания должна быть такой, которая приняла бы вас и грустным. Печалиться даже в эту ночь – не стыдно.

- Зацикливаться над анализом отрицательных событий предыдущего года (лет) – дело не благодарное. Наверняка что – то было хорошее! Подумайте – почему не сбылись мечты, которые загадывали. И будьте объективны – может, требования к себе завышены? А высокая планка зачастую может только загнать в уныние.

- Если выбран сценарий «побыть одному» - попробуйте сделать список успехов прошлого года. По опыту знаю – самые трудные – первые три, дальше наберете ни один десяток.

-Уважайте свое ключевое решение (не уехали, остались в родном доме). Ведь все, что у нас есть к этому Новому году – это наш выбор. Как бы банально не звучало, но наше спасение в том, чтобы искать радостные моменты в каждом дне, проведенном в родном Донецке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Украина готовит провокации на своей территории, которые могут привести к экологической катастрофе
Порошенко в который раз пообещал освободить Донбасс
Украина сорвала согласование Рождественского перемирия
Итоговая аттестация по русскому языку в 9-м и 11-м классе в ЛНР сильно изменилась
"Три поросенка" - сказка о дружбе и взаимопомощи открыла череду новогодних показов в Донецкой муздраме
Новогоднего перемирия в Донбассе не будет? Представители Украины покинули зал переговоров
Разведка ДНР фиксирует подготовку Украины к активным боевым действиям в Горловке
В Рубежном зенитно-ракетные комплексы размещены вблизи домов
В Минске до сих пор не может начаться работа подгруппы по безопасности
Леонид Пасечник с рабочим визитом посетил Республику Южная Осетия
Прифронтовые населенные пункты обещали не обойти вниманием
Новогодний спектакль "Книга джунглей. Маугли" восстановили в Луганском драмтеатре
Подписан договор о дружбе между ЛНР и Южной Осетией
Юные воришки сигарет задержаны в Снежном