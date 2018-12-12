Новогодняя акция «Комсомолки»: отвезем подарки в прифронтовой поселок Гольмовский

Уже на следующей неделе «Комсомолка» отвезет новогодние подарки, деньги на которые мы с читателями собирали с конца ноября. В этот раз их получат ученики младших классов школы в поселке Гольмовский. Он частенько мелькает в военных сводках. По жилым кварталам этого поселка регулярно прилетают снаряды с украинской стороны.

- Осенью прошлого года нам стало жить ещё страшнее. Тогда украинские военные заняли соседний поселок Гладосово, который находился в «серой зоне». До него от нас рукой подать, - рассказывает местная жительница Светлана Потапова. - У многих там живут родственники, друзья. Некоторые работали у нас на Гольме, а вечером возвращались в Гладосово. Сейчас же мы живём на самом острие этой войны – их позиции практически видно. Обстрелы не прекращаются ни на день. Недавно миной ранило девушку.

Поехать в Гольмовский нам посоветовали читатели. Мы решили согласиться, ведь обещали, что именно им достанется право выбора. Единственный вопрос, который мы задавали друг другу каждый день: а сможем ли мы это осилить? Ведь населения здесь раз в десять больше, чем в той же Саханке, куда мы дважды ездили в прошлом году. То же касается и количества учеников в школе – здесь около 200 школьников, а в Саханке – 27 ребят.

Детки ждут новогоднего чудаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Читатели посоветовали нам подарить подарки детишкам младших классов – это 73 человека. Многие из них идут на учебу опасными тропами, на которые в любой момент могут посыпаться осколки или прилететь пули. Дети научились жить и учиться под обстрелами. Знают как падать, когда раздается свист снаряда, умеют различать – что летит в их сторону с позиций незалежной. Такое вот детство! А учиться не бросают.

И остаются очень добрыми. Ценят каждое мгновение, а потому наш приезд для них будет отличным подарком под Новый год. Решили – едем!

По дороге в Гольмовский завезем вещи, которые нам передали дончане, в поселок Зайцево, что неподалеку. Он уже несколько лет находится под постоянными обстрелами.

- Нам пригодятся не только детские вещи, но и взрослые, - рассказывает глава поселка Ирина Дикун. – Есть люди, которые не могут позволить себе купить теплую одежду. Некоторые жители после обстрелов остались практически без ничего. Многодетным семьям тоже очень трудно. Люди будут благодарны за такую помощь!

Принесем ребятам немного радости!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Макеевский детский дом, где находятся ВИЧ – инфицированные малыши, тоже не останется без внимания. В канун Нового года мы отвезем туда ящики фруктов, сладости и игрушки. А ещё проведем для малышей развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Самое главное для них – это эмоции, которые вы можете им подарить, - говорит главный врач дома ребенка Виктор Гончаров. – Дети остались без внимания родителей, мы делаем всё, чтобы это компенсировать, но лишним общение, которое может принести радость, однозначно не будет.

Помним, как в прошлом году во время нашего визита братик с сестричкой лет трёх-четырех с удивлением рассматривали ананас и гранат, которые видели в первый раз. Сначала они его потрогали, потом понюхали, но всё же ничего не поняли. Когда воспитатели разрезали фрукты, и малыши их попробовали, было видно, как им понравился вкус. Такое они, очень худенькие, словно тростинки, кушали впервые. А нашего Деда Мороза один мальчик обнимал так крепко, как родного папу.

Люди передают не только деньги, но и вещиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Чтобы всё это осилить, нам ещё нужна помощь читателей – сбор денег продлится до конца недели. Вместе с вами мы можем подарить радость детям, которые ждут новогодние подарки и настоящего чуда.

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7189 7047

Также вы можете лично принести игрушки и конфеты в редакцию. Подробности по телефонам:

+38 071 331 03 45 (Никита)

+38 071 696 09 99 (Павел)

О том, как прошла наша акция, мы обязательно расскажем в конце декабря.