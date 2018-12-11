Декабрьский талон: мультяшные герои поздравят дончан с Новым годом

За окном промозглый дождь, но это не отменяет праздники. А потому КП «Донэлектроавтотранс» уже подготовили дончанам сюрприз – серию из трех новогодних билетов в муниципальный транспорт. Новый год, пожалуй, единственный праздник, который делает всех детьми. Вот такой парадокс, мы все становимся на год старше, но при этом наряжаем елку, вырезаем снежинки, меряем маскарадные костюмы, водим хороводы с детворой и очень ждем сюрпризов.

Все уже привыкли к уникальным донецким талонам, но я видела, какое изумление они вызывали у гостей Донецка – и своим дизайном, и своей ценой. С 2014 года стоимость проезда в муниципальном транспорте остается неизменной и составляет всего 3 рубля. Мои друзья-москвичи даже попросили коллекционировать билеты до их следующего приезда!

В этот раз новогодние билеты, дизайн которых предложили сотрудники «Донэлектроавтотранс», вернут всех пассажиров в детство. А вашими попутчиками станут герои Простоквашино, Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и Дед Мороз и Снегурочка из мультфильма «Когда зажигаются елки». Можно не видеть современных мультфильмов и ничего не потерять, но я не знаю ни одного взрослого, кто бы не пересматривал с удовольствием вместе с детворой по много раз эти шедевры советской мультипликации. Потому что они добрые, красивые, мелодичные.

А маленький талончик еще раз напомнит о том времени, когда все мы были маленькими и верили в чудо. Желаем нашим читателям не утрачивать этой способности с возрастом!