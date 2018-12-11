2018-12-11T15:39:56+03:00
Политика

Почти две тысячи жителей ДНР получили гуманитарные наборы от Красного Креста

Акция проходила в семи городах Республики с 21 ноября по 7 декабря
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Артем из Первомайска получил от представителей Красного Креста набор канцтоваров. Фото: Архив МКККАртем из Первомайска получил от представителей Красного Креста набор канцтоваров. Фото: Архив МККК
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Сегодня в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР подвели итоги выдачи гуманитарных наборов в Донецке, Енакиево, Зугрэсе, Макеевке, Новом Свете, Харцызске и Шахтерске. Акция проходила в рамках взаимодействия омбудсмена в ДНР Дарьи Морозовой и Международного комитета Красного Креста (МККК).

1 846 человек получили гуманитарную помощь, включающей продукты питания и средства личной гигиены. В аппарате омбудсмена назвали категории жителей, которым выдана помощь:

— граждане, пострадавшие либо понесшие материальные убытки в результате военных действий, а также преследуемые другими государствами за поддержку ДНР, которые проживают в социальных объектах (общежитиях, пансионатах, профилакториях);

— лица с ограниченными физическими возможностями (острой хронической почечной недостаточностью);

— бывшие военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий, что привело к инвалидности I или II группы;

— получатели минимальной пенсии, которые являются родителями военнослужащих, погибших в ходе боевых действий;

— дети-инвалиды из семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

Представительство Красного Креста в Донбассе оказывает помощь не только жителям ДНР, но и соседней республики. В частности, волонтеры МККК приезжали в прифронтовой Первомайск. Там многие горожане оказались в сложной ситуации из-за обстрелов и отсутствия достаточных средств для существования.

Артем (фото) ходит в пятый класс. В дневнике у него практически все пятерки. Математика – его любимый предмет, но он мечтает стать футболистом.

- Мой сын увлекался плаванием до начала боевых действий. Сейчас у детей в городе нет возможности заниматься плаванием - бассейн разрушен из-за обстрелов, и они просто играют в футбол, – говорит мама Артема Юлия.

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