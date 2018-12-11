2018-12-11T13:43:50+03:00
Политика

В Мариуполе подростки вместо платы за проезд избили женщину-кондуктора

От дальнейшей расправы девушку спасли пассажиры
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Троллейбус, где случилось происшествие, идет от автостанции №2 до Ильичевского рынка через центр города. Фото: Скриншот видео телеканала «Донбасс»Троллейбус, где случилось происшествие, идет от автостанции №2 до Ильичевского рынка через центр города. Фото: Скриншот видео телеканала «Донбасс»
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Об этом диком случае в Мариуполе рассказали журналисты телеканала «Донбасс». Мария работает кондуктором троллейбуса два года. Говорит, раньше драк в ее салоне не было. В тот день к ней в троллейбус зашли четверо парней. Один показал проездной, другие от оплаты отказались. Мария стала настаивать. Но вместо денег получила тумаки.

Кондуктор Мария до сих пор в шоке и прячет свое лицо от камеры. Фото: Скриншот видео телеканала «Донбасс»

Кондуктор Мария до сих пор в шоке и прячет свое лицо от камеры. Фото: Скриншот видео телеканала «Донбасс»

- За меня заступился молодой человек с задней площадки, – вспоминает кондуктор. - Началась потасовка, и меня ударили ногой в грудь. Я упала, была вся в грязи. Люди в салоне встали на мою защиту.

Виктория Свистула момент нападения ехала в этом троллейбусе.

- Один из парней начал забирать деньги. Завязалась драка, потому что один из них ударил кондуктора по лицу. И, я так понимаю, настолько сильно, что у нее потекла косметика. Предполагаю, что парни были под действием алкоголя или наркотиков, – рассказала Виктория.

Виктория Свистула предполагает, что нападавшие парни были под действием алкоголя или наркотиков. Фото: Скриншот видео телеканала «Донбасс»

Виктория Свистула предполагает, что нападавшие парни были под действием алкоголя или наркотиков. Фото: Скриншот видео телеканала «Донбасс»

Кстати, в местном депо собираются оборудовать троллейбусы камерами, которые будут просматривать салон с четырех точек.

Между прочим, похожий случай произошел и в Донецке. Пассажирам пришлось спасать водителя троллейбуса №11 от стаи подростков 12-14 лет. Малолетки набросились на водителя, когда тот попытался выдворить их из салона за хулиганские действия. Мужчина, кстати, сам похож на подростка – невысокий, хрупкого телосложения. Нападающие били его руками и ногами – видимо, ребята занимаются в секции каратэ или похожим видом спорта. Водителю разбили губу. Неизвестно чем все это закончилось, не вмешайся в ситуацию пассажиры.

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