Глава ЛНР Леонид Пасечник: Евросоюз пытается запугать наших людей санкциями, что само по себе даже нелепо

10 декабря Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов глав и депутатов Народных советов ДНР и ЛНР, которые состоялись 11 ноября. Ограничительные меры введены против Главы ЛНР Леонида Пасечника, председателя Народного совета Дениса Мирошниченко, председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, ее заместителя Максима Свидченко, секретаря ЦИК Екатерины Терещенко. Из ДНР под санкциями оказались председатель Народного совета Владимир Бидевка, председатель ЦИК Ольга Позднякова, ее заместитель в ЦИК Алексей Найденко и секретарь ЦИК Владимир Высоцкий.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и замораживание всех активов. Решение вступило в силу с момента публикации.

- Мы провели открытые и демократичные выборы в соответствии с мировыми стандартами. Этот факт подтвердили десятки иностранных наблюдателей, - прокомментировал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что власти Республик предоставили жителям возможность воспользоваться их конституционным правом.

- Евросоюз счел это незаконным и пытается запугать наших людей санкциями, что само по себе абсолютно безосновательно и даже нелепо. Налицо очередная подмена понятия демократии, которое Евросоюз трактует на своё усмотрение, - считает руководитель Республики.

Решение о санкциях было опубликовано в Официальном журнале ЕС — правительственном бюллетене Европейского союза. Он публикуется на 24 официальных языках государств-членов ЕС. Только правовые акты, опубликованные в официальном журнале, имеют обязательную силу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Луганской области осудили на 5 лет участницу референдума 2014 года

Весной 2014 года жительница города Счастье (Новоайдарский район) принимала активное участие в организации и проведении референдума в поддержку ЛНР.

На избирательном участке, расположенном в помещении местного дворца культуры, женщина выполняла обязанности секретаря избирательной комиссии. Она разъясняла участникам проведения референдума их функции, оформляла списки избирателей, проводила подсчет бюллетеней, подписывала и передавала протоколы о результатах референдума.

Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенного по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 110 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Это еще один наглядный пример расправы украинских властей с жителями Донбасса, не желающими жить в государстве, где процветает нацизм. И это еще одно свидетельство, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Один из пунктов договоренностей обязывает Украину принять закон об амнистии.