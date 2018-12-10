Семилетняя дочь военного Милана: «Деда Мороза нельзя просить, чтоб война закончилась. Надо командиру загадать»

Декабрь – традиционно пора мандарин, шоколада, гирлянд и чудес. Взрослые хоть и знают правду про чудеса и Деда Мороза, но куда идти за чудом – знают. На детский утренник. Это всегда счастье, слезы умиления, воспоминания, какое-то особое волнение. А если долго смотреть, как носятся, смеются и бесятся дети, то часть их энергии переходит взрослым и все намеченные на декабрь дела переживаются без усталости. Веселящиеся дети Донбасса – кроме энергии, вселяют во взрослых уверенность, что все будет хорошо. Собственно для них и добывается, завоевывается мир.

А пока родители воюют, в городе организовываются праздники для детей военнослужащих. Добавить в непростую жизнь детей чудес и ярких красок хотят все взрослые города. Одни берут на себя организацию, вторые покупают подарки, третьи предоставляют помещение.

В управлении народной милицией ДНР в этом году решили поздравить всех детей военнослужащих ведомства, а это более тысячи человек. Понятно, что в одновременно трудно поэтому, праздник детишкам устраивают по очереди. Это второй утренник для детей погибших и военнослужащих ДНР, который прошел в детском центре «Карусель». В этот раз на праздник были приглашены более 40 детей всех возрастов. Большинство на праздник пришли с мамами. Некоторые мамы в камуфляже. А некоторым повезло прийти всей семьей! Редкое совпадение – отпуск (или увольнение), выходной, да еще и праздник! Как, например, семье из Макеевки, которую трудно не заметить, во-первых, потому что втроем, во-вторых – родители улыбаются и еще неизвестно кто больше счастлив – резвящееся дите, или его родители. Папа Женя воюет в Ясиноватой, пятьсот метров до ВСУ. Семья - сын Марк и жена Лариса живут в Макеевке. Район, которому досталось в свое время. Но Марк почему-то изначально не боялся:

- Не из пугливых он у нас, - рассказывает Евгений, - даже странно, что не боится, как остальные. Ну, сейчас-то все привыкли, а поначалу когда бомбили Марк как-то спокойно к обстрелам. Жена боялась, плакала, а он вот нет.

Семья Харченко-Кушнаревых - редкие выходные все вместе!Фото: Ольга ЖУКОВА

В это время бесстрашный Марк с остальными детьми разносит детский центр на бумажном шоу. В детей «выстрелили» из волшебной пушки блестящим серпантином, и понеслась! Визг, восторг, крики, бег, смех! Столько восторга и счастья в одном месте давно не видела. Вокруг счастливые же родители. К слову, Эдуард Басурин регулярно посещает детские мероприятия:

- Я люблю такие праздники. Смотреть, как они носятся и смеются – это бесценно, - поделился впечатлениями с «Комсомолкой» Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин тоже любит детские утренникиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

На празднике присутствовал любимец Донецка, журналист Грэм Филипс. Гриша охотно общался тоже, что называется, попал под раздачу. Сначала он еще как-то снимал с себя этот серебряный шквал, которым забрасывали его дети. А потом смирился и просто ждал, когда закончится это бесилово.

Грэма тоже завалили дождикомФото: Ольга ЖУКОВА

Внезапное открытие этого утренника – оказывается, дети не пишут писем Деду Морозу до появления в доме елки. Так ответили все дети, к которым я подходила с вопросом что они загадали Деду Морозу:

- Что попросил у Деда Мороза?

- Я еще не писал письмо

- Почему?

- У нас еще елка не стоит.

Из положительного дети начали загадывать обычные детские желания: лего, Блейда, телефон. О войне заговорила только одна девочка Милана. Ребенок свято верит в Деда Мороза, а оттого шепотом, на ушко, чтоб не услышала мама и вообще никто сообщила, что хочет куклу.

- И все?

- Нет. Еще хочу. Но Дед Мороза не сможет. Он же только детские желания исполняет. Про игрушки.

- А у тебя есть взрослое?

- Есть. Чтобы война закончилась. Дед Мороз такое не может. Командиры только могут.

Милана знает, что Дед Мороз исполняет только детские желанияФото: Ольга ЖУКОВА

Вот так. Оказывается, чудо и окончание войны у наших детей на одной ступени и равноценны по значимости.

Все эти резвящиеся дети – не какие-то там особенные, и не дети командиров. Самые обычные дети:

- Мы стараемся по возможности охватить всех детей. Это дети из семей погибших военнослужащих, и дети из семей военнослужащих, которые проходят у нас службу. В этом году у нас будет очень много новогодних мероприятий, думаю, вы всех наших детей увидите. Если кого-то их детей мы пропустили, военнослужащим родителям нужно обратиться к замполиту части, - сообщила «Комсомолке» Юлия Сафонова сотрудник по работе с личным составом управления народной милиции ДНР.