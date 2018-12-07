2018-12-07T18:08:59+03:00
Политика

ВСУ готовит наступление на Донбасс

Для раненых украинских военных готовятся больницы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Власти Украины планируют использовать более 90 больниц по всей стране для доставки раненных военнослужащих украинской армии в период наступательных операций в Донбассе. ФОТО:static.espreso.tvВласти Украины планируют использовать более 90 больниц по всей стране для доставки раненных военнослужащих украинской армии в период наступательных операций в Донбассе. ФОТО:static.espreso.tv
Изменить размер текста:

Власти Украины планируют использовать более 90 больниц по всей стране для доставки раненных военнослужащих украинской армии в период наступательных операций в Донбассе. Об этом с7 декабря заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Это не первое сообщение о начале наступательной операции со стороны Украины, но сейчас ситуация действительно серьезная.

- С администрациями областей Украины, в которых введен режим военного положения, согласован перечень медицинских учреждений, которые в случае военных действий будут привлечены для оказания медицинской помощи раненным в боевых действиях. Всего планируется привлечь более 90 медицинских учреждений по всей Украине, общей емкостью более 41 тысячи койко-мест», – сказал Басурин.

Он добавил, что в остальных лечебных учреждениях Украины планируется подготовить более восьми тысяч койко-мест. По словам Басурина, эта работа проводится с расчетом на то, что возможное наступление на Донбасс приведет к большому количеству жертв среди украинских военнослужащих.

В качестве доказательства своих слов, Басурин предоставил журналистам секретное письмо на имя командующего ООС Сергея Наева от начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облггосадминистрации Натальи Филипповой. Документ был добыт разведкой Народной милиции ДНР.

В нем говорится о создании дополнительных койко-мест для пострадавших в больницах восьми областных городов, а также о назначении главных врачей в населенных пунктах ДНР, после их «освобождения» украинской армией, что, по словам Басурина, напрямую указывает на подготовку Киевом наступления в Донбассе.

Тем временем на парней призывного возраста в незалежной идет настоящая облава. Киевляне сообщают в соцсетях, что мужчин ловят у станций метро. Полицейские досматривают, а сотрудники военкоматов стоят рядом.

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