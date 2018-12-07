В военном училище прошел международный научно-практический форум

Впервые в стенах Донецкого высшего общевойскового командного училища прошел международный научно-практический форум «Современное военное образование в условиях становления государственности». На него были приглашены руководители, преподаватели и слушатели различных ВУЗов, представители министерств и ведомств республики.

- Государственность Донецкой народной республики становилась и развивалась вместе с нашей армией, которая прошла путь в 14 году от ополчения до регулярной подготовленной армии, говорит председатель Народного Совета ДНР Владимир Бедевка. - За это время накопился и соответствующий опыт, и, возможно военными были выявлены проблемы. И сегодня здесь, на этом форуме, собрались для того, чтобы это все обсудить и выработать наиболее эффективные формы и методы, обсудить повышение уровня образования и подготовки военнослужащих.

Приветствуя участников форума, начальник военного училища Михаил Тихонов отметил особую значимость этой конференции.

- Проведение такого рода мероприятия, как форум, выступает надежным инструментом для повышения международного доверия, для развития дружественных связей, обмена опытом, научно-образовательским опытом, - считает Михаил Тихонов. - Вызов современного образовательного пространства свидетельствует о том, что военным и гражданским ученым необходимо объединить усилия для достижения высоких научных результатов и решения задач профессионального образования, что в свою очередь послужит надежным оплотом национальной безопасности нашей республики.

Участники форума обсудили проблемы военного образования, возможности его развития, современные технологии обучения на разных уровнях образования, а также гуманитарные и нравственные аспекты подготовки будущих офицеров.

- Мне бы хотелось, чтобы весь преподавательский состав, который здесь непосредственно присутствует в этом зале, те, которые находятся на своих рабочих местах, чтобы они, в первую очередь, донесли своим ученикам, своим студентам, что в этой жизни самое главное - это честь, духовность и защита Отечества, - сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Материалы этой конференции будут обобщены и изданы отдельным сборником.