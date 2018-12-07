2018-12-07T14:01:21+03:00
Общество

Британский журналист Грэм Филлипс вернулся в Донбасс: Сейчас здесь все по-другому - и эмоции другие

Полтора года он колесил по Росси и Европе [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Британский журналист Грэм Филлипс вернулся в ДонбассБританский журналист Грэм Филлипс вернулся в Донбасс
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Полтора года назад британский журналист Грэм Филлипс уехал из Донбасса. Работал в Крыму, Европе. Освещал актуальные события. А на днях Гриша, так здесь прозвали англичанина, вернулся в Донецк.

- В Донецке строится новогодняя елка - я на площади Ленина. Здесь я не был полтора года, - такими словами Грэм начал свое первое после возвращения видео.

Филлипс ответил на волнующий многих поклонников вопрос: «почему уехал?»

- Скажу честно, я как журналист, должен освещать резонансные события. Мне нужно было реагировать, а здесь уже ничего такого не происходило. На репортажах было мало просмотров. Поэтому я был вынужден перестраивать свой план работы, - признался он.

За время своего отсутствия Грэм соскучился по Донбассу, по друзьям и ждал своего возвращения.

- Меня переполняют эмоции. Столько воспоминаний отсюда. Это мой любимый край, - говорит британец. – Хочется, чтобы люди знали правду о том, что здесь происходит. Здесь все по-хорошему, по-доброму, по-честному.

Донбасс - мое возвращение, почему я ушел - и что будет?? .Снимал сегодня - утром, всем большой привет!!!!

Журналист будет находится здесь до тех пор, пока не добьется положительного результата от своих репортажей.

- Мои друзья в Донбассе дают мне силы и толчок заниматься делом, - делится Грэм. - У меня здесь много планов, много работы.

Сразу после приезда, Филлипса пригласили в жюри конкурса «Леди Республики». Британец оценивал донбасских красавиц с особым трепетом. Он признался, что здесь самые лучшие девушки.

После этого Грэм снял репортаж на улице Стратонавтов и прошелся по разрушенным улицам вблизи донецкого аэропорта.

- Было время, когда я здесь жил, и я привык ко всему. Сейчас здесь все по-другому - и эмоции другие, - написал он на своей странице в соцсетях.

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