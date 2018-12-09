Продукты питания в ДНР подорожали из-за трех мини-кризисов

- Рост цен на продукты питания на протяжении 2018 года был обусловлен тремя мини-кризисами, - считает Андрей Дундуков. Его видение ситуации опубликовано на сайте пресс-службы Правительства Республики.

АЖИОТАЖ С МЯСОМ СПРОВОЦИРОВАЛИ СПЕКУЛЯНТЫ

- Первый кризис – мясной, - считает руководитель торговой сети «Семёрочка». - Была некоторая нехватка мяса курицы. Ажиотаж по куриному мясу формировался спекулянтами, которые выкупали мясо в торговых сетях и реализовывали его на рынках. Этой ситуацией пользовались блогеры, делая информационные вбросы. Можно сказать, что в этом случае повышение цен происходит в головах людей. Сейчас вопрос закрыт. После восстановления нормальной работы «Шахтерской птицефабрики» цены стабилизировались. Например, летом входящая цена на курятину была 111 рублей. Сейчас — 118 рублей. Изменения незначительные. У нас в сети покупатель найдет курятину по 124-129 рублей. С октября цена не меняется.

Андрей Дундуков отмечает, что с первыми заморозками снижается производство яйца, что ведет к его объективному удорожанию.

- С началом заморозков, изменением погодных условий снижается производство куриного яйца, - говорит директор сети «Семерочка». – Это касается и Российской Федерации, откуда также импортируется яйцо. Снижение производства объективно ведет к росту цен. В этом случае Правительство может административными мерами зафиксировать себестоимость яйца, которое производят государственные птицефабрики. Все зависит от местных производителей.

У ФЕРМЕРОВ ИЗЪЯЛИ ЧАСТЬ УРОЖАЯ

Андрей Дундуков комментирует и ситуацию с ценами на хлеб.

- В 2017 году из оборота у фермеров изъяли часть урожая. Действовал указ Главы ДНР «О переходе в государственную собственность выращенного урожая сельскохозяйственных растений и плодов кустарников, виноградников и деревьев на самовольно использованных земельных участках». Поэтому в 2018 году фермеры сеяли только на зарегистрированной земле, что привело к снижению сбора урожая. Сегодня этот указ отменен Советом министров.

Поэтому второй кризис был вызван дефицитом зерна.

- Сиюминутно новое зерно не вырастишь. Сегодня Правительство более либеральное. Оно не производит изъятий урожая, выращенного на незарегистрированной земле. У фермеров есть зерно, однако, в ожидании повышения цены в феврале перед посевной кампанией, на рынке оно отсутствует. Не стоит забывать, что был и топливный кризис, именно в уборочную кампанию. Поднялись цены на топливо. Сейчас Правительство столкнулось с проблемами, которые были созданы предыдущим руководством, - уверен Андрей Дундуков.

Популярные сорта хлеба - «Подовый», «Домашний» и «Горчичный» - подорожали на 3 рубля и стоят 21 рубльФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

СОЦИАЛЬНОГО ХЛЕБА БУДУТ ВЫПЕКАТЬ БОЛЬШЕ

Он отметил, что сейчас норма выпекаемого социального хлеба составляет 15 процентов от общего количества.

- И такого объема вполне хватает, - считает руководитель «Семерочки». - При увеличении количества зерна путем интервенции из-за рубежа, норма выпечки социального хлеба будет увеличена. Сегодня продается два вида социального хлеба – «Обеденный» и «Арнаут». До конца рабочего дня этот хлеб имеется на прилавках наших магазинов. Дефицита нет.

Андрей Дундуков прогнозирует, что в преддверии Нового года ожидается сезонное увеличение цены на огурцы, помидоры и грибы.

- От этого не уйти. Административные меры, которые принимались предыдущим правительством, когда цены, по сути, назначались, не были связаны с экономикой. Сегодня мы вышли на реальный уровень цен, — говорит Дундуков.

Напомним, что после роста в конце ноября цен на хлеб и ряд других продуктов Глава ДНР Денис Пушилин провел рабочее совещание с членами только что сформированного Правительства, на которое были приглашены представители торговых сетей и поставщиков.

- Разработана концепция, которая позволит стабилизировать цены. – рассказал по итогам совещания вице-премьер Игорь Мартынов. - Провалов в ценовой политике не будет. Мы определили «правила игры» с розничными сетями и поставщиками, проанализировали те проблемы и вопросы, которые их волнуют. Нужно обеспечить соблюдение законодательных норм, которые приняты по наценкам и надбавкам, чтобы они выполнялись в полном объеме. Однозначно можно сказать, что ценовая политика стабилизируется до Нового года.

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