Тело пропавшего в Донецке подростка спустя пять дней нашли в ставке: версии трагедии

Пятнадцатилетний Ростислав Носов возвращался домой с учебы. Подросток сел на 53-ю маршрутку на остановке Электрометаллургический техникум. Вышел на магазине «Сазан» - не доезжая до Алексеевского ставка, что в Пролетарском районе столицы. После этого на телефонные звонки не отвечал.

Дома взволнованные родители ждали ребенка до позднего вечера. Когда сын не вернулся, они почувствовали что-то неладное и обратились в полицию. Параллельно с правоохранителями к поиску присоединились волонтеры.

- Каждый день захожу в социальные сети в надежде увидеть, что записи о пропаже исчезли, что мальчик нашелся и находится дома в кругу семьи, - пишет Виктория Молчанова. - Смотрю на улице в каждое лицо, я не представляю боль и ужасное чувство ожидания родителей.

Подростка искали как могли. Фото: ВКонтакте

На протяжении нескольких дней организованные группы дончан прочесывали местность вдоль и поперек. Но никаких следов и зацепок не было найдено. Некоторые дончане подумали, что мальчика могли похитить.

- Хочу обратиться к тем людям, которые причастны к похищению парня или же знают что-то – не мучайте родителей, не будьте бессердечными тварями, пожалейте мать, ведь она сына рожала не для того, чтобы вы его похищали или, не дай Бог, убивали, - пишет Наталья Дьяченко. – Надеюсь, что ребенок найдется, а тем людям, которые причастны к исчезновению, все это вернется бумерангом и им придется за все расплатиться.

Кто-то из группы людей, которые приобщились к поиску, даже обратился к экстрасенсу. Правда, прием гадалки проходил дистанционно, в переписке. Девушка Екатерина описала ситуацию, рассказала приметы и информацию о Ростиславе.

- Экстрасенс меня успокоила, сказала, что мальчик жив, что сам не вернется, он в смятении и находится больше чем в тысяче километров от дома, - рассказала о своей попытке выйти на след пропавшего подростка девушка.

Позже возле Алексеевского ставка, недалеко от того места, где связь с Ростиславом была потеряна, нашли его синюю курточку. Полиция приняла решение начинать исследование дна водоема. Туда прибыли водолазы. После нескольких часов поиска в воде подо льдом - тело не нашли. У родителей сохранилась надежда на лучшее.

Страничка Ростислава в соцсети. Фото: скриншот

В полдень 8 декабря дончане собирались вновь разбиться на группы и продолжить поиски. Но около девяти утра всех потрясло скорбное известие. Водолазы все-таки нашли тело пропавшего Ростислава Носова в Алексеевском ставке.

- Сборы отменяются. Тело нашли в ставке. Полностью не опознали, - такое короткое сообщение появилось на странице, которую дончане специально создали для поиска. Через время мама опознала сына.

У полиции вызвала интерес запись, которая была опубликована в социальной сети на странице некого Святослава Литвина. В день пропажи Ростислава он написал: «Куда же делся Ростик?» - и прикрепил мем с вариантами ответа: в ментовке, в депрессии, в запое, на забиве (договорная драка). Позже он удалил этот пост и все другие записи.

- В видеозаписях у этого парня были видеоролики жестокого содержания. Спустя пару дней он стер и их.

Волонтеры, которые занимались поиском Ростислава Носова, разделились на два мнения: одни считают, что Литвин каким-то образом причастен к трагедии, другие, наоборот, встали на защиту. Мол, компания друзей могла ждать Ростика на какой-нибудь встрече, он не пришел, и шутки ради опубликовали этот пост.

Позже стало известно, что полиция пообщалась со Святославом. Парень рассказал, что когда он выкладывал этот пост – знал, что товарищ пропал, но не знал масштаба трагедии, и шутка оказалась неуместной.

Фото: скриншот ВКонтакте

Сейчас всё ещё идет следствие. О его продвижении не сообщается. Версии случившегося успели обрасти слухами.

1. Намерено пошел на это

Некоторые дончане считают, что подросток свел счеты с жизнью. Также говорят, что на месте гибели была найдена предсмертная записка.

- На нем не было курточки, но был портфель, который он мог набить чем-то тяжелым. Но полиция на данный момент эту информацию не подтвердила и не опровергла.

Но статус мальчика на его странице в социальной сети говорит о том, что его ничего не беспокоило, а наоборот.

- Иногда счастье сваливается так неожиданно, что не успеваешь отскочить в сторону, - говорится в нем.

2. Гулял по льду

Кода на водоемах появляется лед, детей тянет пройтись по глади. Возможно, Ростислав с друзьями мог пойти на прогулку по поверхности Алексеевского ставка. Вода не сильно замерзла, а с перепадами температуры в некоторых участках лед мог быть непрочным. Парень мог провалиться, а товарищи - испугаться и сбежать.

3. Была драка

Найденную на берегу курточку мальчика связывают с дракой. Обычно так и бывает, когда парни выясняют отношения силой – снимают верхнюю одежду, потому что в ней неудобно махать кулаками. По неподтвержденной информации, один из местных жителей видел в том районе и в тот день драку.