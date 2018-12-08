2018-12-08T20:51:27+03:00
Происшествия

Тело пропавшего в Донецке подростка спустя пять дней нашли в ставке: версии трагедии

3 декабря в Пролетарском районе Донецка пропал 15-летний подросток
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Ростислав Носов. Фото: ВконтактеРостислав Носов. Фото: Вконтакте
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Пятнадцатилетний Ростислав Носов возвращался домой с учебы. Подросток сел на 53-ю маршрутку на остановке Электрометаллургический техникум. Вышел на магазине «Сазан» - не доезжая до Алексеевского ставка, что в Пролетарском районе столицы. После этого на телефонные звонки не отвечал.

Дома взволнованные родители ждали ребенка до позднего вечера. Когда сын не вернулся, они почувствовали что-то неладное и обратились в полицию. Параллельно с правоохранителями к поиску присоединились волонтеры.

- Каждый день, захожу в социальные сети в надежде увидеть, что записи пропаже исчезли, что мальчик нашелся и находится дома в кругу семьи, - пишет Виктория Молчанова. - Смотрю на улице каждое лицо, я не представляю боль и ужасное чувство ожидания родителей.

Подростка искали как могли. Фото: ВКонтакте

Подростка искали как могли. Фото: ВКонтакте

На протяжении нескольких дней организованные группы дончан прочесывали местность вдоль и поперек. Но никаких следов и зацепок не было найдено. Некоторые дончане подумали, что мальчика могли похитить.

- Хочу обратиться к тем людям, которые причастны к похищению парня, или же знают что-то – не мучайте родителей, не будьте бессердечными тварями, пожалейте мать, ведь она сына рожала не для того, чтобы вы его похищали или не дай Бог, убивали, - пишет Наталья Дьяченко. – Надеюсь, что ребенок найдется, а тем людям, которые причастны к исчезновению, все это вернется бумерангом и им придется за все расплатиться.

Кто-то из группы людей, которые приобщились к поиску, даже обратился к экстрасенсу. Правда прием гадалки проходил дистанционно, в переписке. Девушка Екатерина описала ситуацию, рассказала приметы и информацию о Ростиславе.

- Экстрасенс меня успокоила, сказала, что мальчик жив, что сам не вернется, он в смятении и находится больше чем в тысячу километров от дома, - рассказала о своей попытке выйти на след пропавшего подростка девушка.

Позже возле Алексеевского ставка, не далеко от того места, где связь с Ростиславом была потеряна, нашли его синюю курточку. Полиция приняла решение начинать исследование дна водоема. Туда прибыли водолазы. После нескольких часов поиска в воде подо льдом - тело не нашли. У родителей сохранилась надежда на лучшее.

Страничка Ростислава в соцсети. Фото: скриншот

Страничка Ростислава в соцсети. Фото: скриншот

В полдень 8 декабря дончане собирались вновь разбиться на группы и продолжить поиски. Но около девяти утра всех потрясла скорбное известие. Водолазы все-таки нашли тело пропавшего Ростислава Носова в Алексеевском ставке.

- Сборы отменяются. Тело нашли в ставке. Полностью не опознали, - такое короткое сообщение появилось на странице, которую дончане специально создали для поиска. Через время мама опознала сына.

У полиции вызвала интерес запись, которая была опубликована в социальной сети на странице некого Святослава Литвина. В день пропажи Ростислава, он написал: «Куда же делся Ростик?» и прикрепил мем с вариантами ответа: в ментовке, в депрессии, в запое, на забиве (договорная драка). Позже он удалил этот пост и все другие записи.

- В видеозаписях у этого парня были видеоролики жестокого содержания. Спустя пару дней он стер и их.

Волонтеры, которые занимались поиском Ростислава Носова, разделились на два мнения: одни считают, что Литвин каким-то образом причастен к трагедии, другие наоборот встали на защиту. Мол, компания друзей могла ждать Ростика на какой-нибудь встрече, он не пришел, и шутки ради опубликовали этот пост.

Позже стало известно, что полиция пообщалась со Святославом. Парень рассказал, что, когда он выкладывал этот пост – знал, что товарищ пропал, но не знал масштаба трагедии, и шутка оказалась неуместной.

Фото: скриншот ВКонтакте

Фото: скриншот ВКонтакте

Сейчас всё ещё идет следствие. О его продвижении не сообщается. Версии случившегося успели обрасти слухами.

1. Намерено пошел на это

Некоторые дончане считают, что подросток свел счеты с жизнью. Также говорят, что на месте гибели была найдена предсмертная записка.

- На нем не было курточки, но был портфель, который он мог набить чем-то тяжелым. Но полиция на данный момент эту информацию не подтвердила и не опровергла.

Но статус мальчика на его странице в социальной сети говорит о том, что его ничего не беспокоило, а наоборот.

- Иногда счастье сваливается так неожиданно, что не успеваешь отскочить в сторону, - говорится в нем.

2. Гулял по льду

Кода на водоемах появляется лед, детей тянет пройтись по глади. Возможно Ростислав с друзьями мог пойти на прогулку по поверхности Алексеевского ставка. Вода не сильно замерзла, а с перепадами температуры, в некоторых участках, лед мог быть не прочным. Парень мог провалиться, а товарищи, испугаться и сбежать.

3. Была драка

Найденную на берегу курточку мальчика связывают с дракой. Обычно так и бывает, когда парни выясняют отношения силой – снимают верхнюю одежду, потому что в ней неудобно махать кулаками. По неподтвержденной информации, один из местных жителей видел в том районе и в тот день драку.

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