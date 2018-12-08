2018-12-08T17:07:21+03:00
Политика

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о реформах Украины под эгидой НАТО: бардак позволяет украинцам воровать

Озвучены ключевые моменты военной перестройки незалежной
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: images.unian.netФОТО: images.unian.net
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Глава Представительства НАТО на Украине Александр Винников выступил на конференции «Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы» и сообщил о ближайших реформах, которые требует провести руководство Североатлантического альянса в украинских военных и оборонных ведомствах за 2019 год.

- Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по осуществлению надзора. Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, содержащиеся в рамочном законе (о нацбезопасности). В-третьих, новый закон о разведке. В-четвертых, по управлению государственными тайнами и засекреченной информацией, — заявил Винников.

В НАТО так же призывают провести реформы в оборонной промышленности и системе госзакупок в области обороны. Также Винников отметил, что следующим на очереди будет обзор сектора безопасности и обороны, а также развитие профессионального военного образования. Об этом сообщает сайт Новороссия.

Кстати, 17 декабря комиссия Украина-НАТО проведет оценку проводимых Украиной реформ.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал для "КП" ситуацию с реформами:

- Украина сотрудничает с НАТО не первый год. Во времена Януковича это сотрудничество даже было более активным, чем при Ющенко, хотя особо не афишировалось. Сейчас Украина находится под внешним управлением США, поэтому чиновники всячески саботируют нововведения Североатлантического альянса - бардак позволяет воровать. Сами по себе реформы здравые с точки зрения западных военных, но никак не помогают преодолет кризис на Донбассе. Поэтому косвенно эти нововведения работают над развитием военного конфликта, ведь Киев чувствует поддержку Запада и не торопится искать мирный сценарий.

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