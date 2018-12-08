Бунт в Торезе: Жители против угольной артели

Жители улиц Широкой и Надежды Курченко в Торезе устроили настоящий бунт. К социальному взрыву привела работа новой угольной артели, которая расположена в 30 метрах от жилых домов.

Временно законсервированная мини-шахтаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Там проходит магистраль, - показывает в сторону артели местная жительница Ольга Клеванская. - Идет газопровод, под низом - линия газопровода на город. Поэтому мы боимся, что не только мы без газа останемся, но и весь наш город. Водопровод они уже порушили, когда в том году шахта разрабатывала линию. Уже был порыв воды, уже дорога была перекрыта. Транспорт у нас не работал из-за того, что просела дорога. Люди ходили пешком. Пыль, грязь.

Это уже вторая мини-шахта, которая будет добывать уголь в этом районе. Последствия работы предприятия «Антрацит Регион», как говорят местные жители, они уже испытали на себе в полной мере. Ирина Вострилова показывает свой дом. В этом помещении не то, что жить, сюда даже заходить опасно. Покосившиеся оконные проемы и дверные лутки, сквозные дыры в стенах. Каждую минуту можно ожидать обрушения конструкций…

Дом испещрен трещинамиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Перед Новым годом стал трещать потолок и сыпаться плитами на пол. Мы испугались, перешли в другую квартиру. Ну, а тут уже жить, вы видите, нельзя, - рассказывает Ирина Вострилова. - Это связано с горными работами, которые прошли под нашим домом. Как раз выработка прошла на угол дома. И просадку делает кровля, поэтому дом, соответственно, делал посадку.

В таком состоянии уже несколько домов. Руководство предприятия предложило хозяевам компенсацию в 50 тысяч рублей. Но что значит эта сумма в сравнении с тем, что люди фактически лишились жилья?

- Директор возместил ущерб нашим соседям, я отказалась. Я его прошу просто сделать мне ремонт и восстановить мою квартиру, чтобы я могла в ней проживать, - говорит Ирина Вострилова.

А в прошлом году началось строительство наземных сооружений и подземные работы новой артели, расположенной прямо посреди поселка.

- Наши беды начались с прошлого года, когда дорога уже порушилась. И уже начали дома трескаться по улице Широкой. Это было зимой, - вспоминает Ольга Клеванская. - Мы слышали разговоры, что они новую «дырку» собираются открыть за нашими домами. Но это были просто разговоры. Мы думали, надеялись, что это как-то обойдет нас стороной. А уже осенью мы увидели, что работы начали активизироваться.

Представители артели проводят встречи с местными жителями, общего языка найти так и не могут.

- Конфликт заключается в том, что на территории этого объекта хотели сделать разведочный ходок и разведать запасы угля, которые остались с шахты Киселева - резервный блок, - высказывает свою точку зрения директор ООО «Антрацит Регион» Леонид Деменчуг. - На сегодня местное население против этого строительства. Хотя, аргументы наши в оправдание того, что мы хотим делать, никто не хочет выслушать.

Стены внутри домаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Местные жители намерены добиваться закрытия новой артели. Они написали жалобы во всевозможные инстанции, начиная с прокуратуры и заканчивая администрацией Главы ДНР. Для их рассмотрения приехала комиссия в составе представителей администрации города, прокуратуры, санстанции, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам, Гортехнадзора. В результате был выявлен целый ряд нарушений законодательства ДНР, в частности, до сих пор не проведена экологическая экспертиза, нет плана ликвидации аварий.

- Отсутствуют разрешение на пользование недрами, проектно-техническая маркшейдерская документация, не заключен договор с ВГСЧ на обслуживание, нет проект мер охраны зданий и сооружений на поверхности, - говорит представитель Госкомитета Гортехнадзора ДНР Наталья Колюшева. - По результатам проверки мы выдали акты и предписывающие документы, запретили ведение работ собственнику артели под его личную ответственность.

Сейчас ствол засыпан и оборудование демонтировано. Разбирательство продолжается. Но чем закончится этот конфликт - неизвестно. Обе стороны намерены сражаться до конца.