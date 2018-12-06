«Крыло черное» - так называются первые духи от начала и до конца созданные донецким мастером на территории Республики

«Мы создали духи!, - сообщила новость донецкий дизайнер Светлана Топалова, - приезжай, посмотришь!» Вечерний аромат называется «Aile noire» («Крыло черное»). Всегда знала, что Донецк – город мастеров. Достижения в промышленности, звезды искусства, спорт, педагогика - почти в любой области есть представители Донбасса. Вот где не припомню наших, так это в парфюмерной промышленности. Это не значит, что их нет. Но за время работы в газете – не встречалось ни одного. Правда, какое-то время в Донецке работала фабрика по производству косметики и парфюмерии. А тут такая новость! И что значит «создали»? Ну не изготовили же их здесь, в самом деле? Привезли и разлили может быть? Оказалось, мало того, что да – изготовили прямо тут, у нас. Их еще здесь же и создали. И не заезжий парфюмер (хотя мы бы и гостям были рады), а наш, местный, дончанин.

Зовут парфюмера Сергей Ярошевич. Молодой обаятельный мужчина. Без ваты в носу (как в известном фильме). Улыбчивый и с чувством юмора. И вопросов у меня к нему тьма и хочется спросить все сразу. С чего начинаются духи? Запах? Он изначально есть в ощущениях и просто надо «подогнать под правильный ответ» - смешать запахи так, чтоб из флакончика все окружающие могли ощутить этот аромат, который пока есть только в воображении одного человека? Или же - подбираешь-смешиваешь-разбавляешь-добавляешь – и вот оно! Получилось-хорошо-пахнет-оставляем? Что именно хочет сказать парфюмер, изобретая запах? Эмоцию? Чувство? Историю? Он выражает свое, или создает что-то исходя из запросов потребителей? А может, он как кто-то из писателей, создавал прекрасные произведения, рассказывая истории своей маме? И наконец, практичный земной вопрос – откуда в нашем воюющем государстве необходимые ингредиенты для создания аромата?

Обо всем по порядку

Духи называются «Aile noire», что в переводе «Крыло черное». Первая ассоциация, как обычно, с войной, но тут же отметаешь – война не может пахнуть хорошо.

«Черное крыло» - так называется одно из платьев в коллекции нашего дизайнера Светланы Топаловой «Крылья». Тут как раз понятно – источники вдохновения – они непредсказуемые. Что угодно, иногда мелочь, может зацепить за живое и вот оно – готово что-то совершенно новое. Увидел картину – написал музыку. Услышал музыку – захотел передать ее в камне. Рассмотрел резьбу на окладе – сочинил стихи. Иногда вдохновляешься совсем уж прозаичными вещами – отражением в лужах, запахом хлеба, ощущением дежа-вю. Или вот платьем. Тут понятно. Во-первых, мода и духи – всегда рядом и тесно связаны. Почти у всех модных дизайнеров есть своя линия парфюмов. Чем мы хуже? Теперь и у нас есть.

То самое платье, которое вдохновило Сергея Ярошевича на создание аромата. Фото: из архива Светланы Топаловой

Во-вторых, Светлана создает прекрасные платья («урожай» гран-при с разных конкурсов за 4 года тому подтверждение) которые вполне могут вдохновить кого угодно на что угодно. Сергея вот на создание аромата. Верней так – Сергею настолько понравилась задумка этого платья, что он решил передать его в аромате.

- Когда Света вернулась из Питера с грандом на поездку в Милан, уже примерно знал, как будет выглядеть это платье в аромате.

Видно, что Сергей, немного нервничает, не избалован вниманием прессы. А оттого Светлана Топалова иногда вносит за него необходимые дополнения:

- Он скромничает. Это не первый его аромат. В прошлом году Сергей уже создавал аромат «Круиз» под другую мою коллекцию. Он пришел, отдал мне пакет с пробниками духов, на которых значилось «Круиз Svetlana Topalova». Сказать, что я была удивлена – ничего сказать. То есть, человек проделал колоссальную работу и просто подарил мне ее результат. Сказал – это все тебе, делай с ними что хочешь – просто подари людям.

- Да, - улыбается Сергей, я тогда на «Круиз» полгода потратил.

- Я и раздарила их на одном из своих показов, - продолжает рассказ Светлана, - а через день-два, когда народ распробовал этот запах – начался шквал звонков – где купить? А их больше и нет. Мои подружки рассказывают: «Света, у нас все спрашивают – какие у вас духи? Мы хотим купить флакон». Ну, нету, девочки, больше.

В этот раз на создание аромата Сергея вдохновило платье. О чем он и сообщил Светлане.

И тут начались творческие споры. Светлана возразила: - Это черное платье. Сережа ответил, что он и хочет сделать черный запах.

- Например, зеленый запах – понятно – свежий. А черный?, - вспоминает Света

- Света боялась, что черный запах – это тяжелый запах, - отвечает Сергей.

- Я боялась, что после успешного «Круиза» «Aile noire» люди не поймут. Это должен был быть настоящий вечерний аромат. А сейчас в моде «компотики» как я их называю, и черный, дорогой, вечерний запах – не воспримут. Начала его уговаривать или не делать черный, или добавить туда привычных всем приятных ноток. Но Сергей уперся – Нет, я хочу сделать черный запах.

- Моя задача была не отойти от своего видения. Мне надо было передать черный цвет. Я мог бы добавить ароматов, которые хотела Света, но это был бы не черный цвет. Я мне хотелось передать не просто черный цвет, а платье. Это нежность, сексуальность, мягкость. Мы очень долго спорили. В итоге сошлись на том, что будем делать черный глянцевый цвет.

- То есть, вы хотите сказать, что можно создать не просто черный аромат, а, например, черный прозрачный или черный бархатный?

- Ну да. Но нужен был глянец. Крыло же блестит?

Лабораторию для создания духов любезно предоставило одно из донецкий предприятий. Фото: Нины Смирновой

В общем, после долгих продолжительных споров (уступать не хотел никто) двум творческим личностям удалось договориться. И начался долгий процесс создания. Донецк к любому делу подходит с позиции «надо делать хорошо, или не делать вообще». Этот процесс не назовешь легким даже во Франции при наличии всего необходимого оборудования и запасов ароматов. А уж в воюющем городе, куда не летают самолеты и не ходят даже поезда, создание духов практически невозможно. Но Сергей в очередной раз доказал, что война – это не повод откладывать жизнь. Да, процесс затянулся, но главное, что он возможен. Ароматы Сергей заказывал со всего мира: Крым, Франция. Перу, Кения, Мадагаскар, Индия.

- Прямо с Мадагаскара в ДНР?

- Да, ваниль приехала с Мадагаскара. Год. Год мы ждали, пока все соберутся - 11 компонентов.А вы говорите – война. Нет ничего невозможного даже на войне.

С приездом всех компонентов споры вспыхнули с новой силой. Светлана, перепробовав все, от некоторых пришла в восторг, а некоторые категорически забраковала:

- Фиалка, бобы тонка, ваниль – мне все нравится. Лаванда и анис – категорически нет. А он настаивает. Говорит, без них не получится, они должны быть! Ты просто сейчас не понимаешь, когда я сделаю – поймешь. И, в конце концов, убедил.

По тому, как меняется лицо Сергея, пока Света рассказывает, видно, через что пришлось пройти. Характер у Светланы донецкий, но и Сергей отсюда же.

В итоге Сергей с гордостью рассказывает, что ему все-таки удалось воссоздать черный цвет и черное платье в запахе:

- Любые духи – это конструкция. У всех ароматов есть верхние ноты, средние и базовый аккорд. Верхние ноты – это как раз и есть оперение. Стержень пера – это что-то плотное – я взял сандал и смолу олибанум. Анис необходим, чтобы передать глянец пера.

Рабочий момент процесса создания духов. Фото: Нины Смирновой

- Откуда ты знаешь, что анис передаст глянец?

- Я так чувствую. Он дает черный перелив. Если ты смотрела на черное перо на свету, видела - оно отливает синим. Синий – это фиалка и лаванда. Лаванда усиливает фиалку. Олибанум, сандал, анис, лаванда и фиалка – это уже конструкция. Идем дальше – надо добавить ноты сердца. Ноты сердца – это женский образ. Девушка в черном платье. Поскольку это вечерний образ, я взял жасмин-самбак. Это цветочный аромат, но с нотами фруктовых. За женственность отвечают пудровые ноты и фиалка - это ассоциация с белой кожей. А за сексуальность у нас отвечает белая амбра и ваниль. А за само черное платье отвечают черная амбра, бобы тонка, ваниль и дополняет олебанум – придает красоту и эксклюзивность платью.

Особая гордость Светланы и Сергея – в производстве духов использовались исключительно натуральные компоненты. Чем они отличаются от синтетических? Синтетика не «раскрывается» и не меняется. Натуральные же с течением времени меняются, переливаются, переходят из одного в другой. И пахнут по-разному в зависимости от того, куда нанести. Это и отличает хорошие духи от плохих, но это-то и добавляет трудностей.

- Работать с натуральными очень сложно. Например, натуральная роза сначала пахнет очень интенсивно, потом пахнет розой, а завершающий - запах вяленных лепестков. С ней очень трудно работать. То ли дело синтетика. У нее все время яркий розовый запах.

- «Aile noire» - это духи, - с гордостью сообщает Светлана, - не туалетная вода, не парфюмированая вода – это именно духи. Только натуральные компоненты.

Вот так красиво выглядят наши «Aile noire». Фото: Liliia Beda

Светлана приносит прозрачную коробочку, в которой сложены пробники. Открывает – и то, о чем рассказывает Сергей, становится осязаемым. Аромат действительно очень вечерний и очень чувственный. И сразу хочется себе такой. Не только потому, что здорово пахнет, а еще и потому, что это свое, родное, и теперь знаю, как оно создавалось.

Светлана довольно улыбается:

- Как я боялась, что он будет тяжелый! Слава богу, что все получилось! Это то, что я и хотела. Даже лучше.

- Сергей, если, например, мне дать в руки эти ароматы, я смогу что-то создать?

- Из трех ароматов можно создать великое множество новых ароматов. Смешать запахи может каждый. Но это будут духи. Это не ухи – это картина, это история. Я не считаю себя парфюмером, все-таки больше художник. Мне очень важно создать из ароматов именно картину, а не пахучку.

Долгих семь лет шел Сергей к своей мечте. И эта история не только о создании духов в военном городе, это история еще и о том, как важно мечтать о чем-то большом и не предавать мечту.

- Сто раз хотелось бросить, опускались руки. Иногда казалось, что ничего не получается и не получится. Делился со Светланой. А она – нет, делай! У тебя получается – делай. Когда у меня будет свой дом моды – там будут выставлены твои духи. Ты будешь знаменитый парфюмер, а я буду знаменитый модельер. А она на тот момент тоже только начинала, пробовала себя в дизайне одежды. И, тогда как второе дыхание идешь и делаешь.

- Я считаю, что все должны узнать о Сергее Ярошевиче. Это шить можно научиться, а парфюмеры – это же уникальные люди. А Сергей – хороший парфюмер, талантливый. Этими духами заинтересовались в Питере, Китае, Австрии. Хотят работать с Сережей.

Талантливый город талантлив во всем. В полку донецких Мастеров прибыло. Теперь мы можем гордиться и своим художником-парфюмером! Результат семилетней работы – картина в ароматах – готов! И однозначно «Крыло черное» попадет в историю. Но больше всего мое донецкое и женское тщеславие тешит то, что о новом аромате можно не просто прочитать в глянцевом журнале, а попробовать первой не покидая Донецк! А потом уже демонстрировать всему остальному миру. Уверена, этот аромат ждет большое будущее. И да – это не последний донецкий аромат, созданный у нас нашим мастером. Сергей уже знает, как будут пахнуть следующие.

15 декабря состоится презентация духов, а приобрести их можно обратившись на сайт или группу вк