2018-12-05T14:36:38+03:00
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Новый год 2018-2019 в Донецке: Главная елка Республики откроется 21 декабря, а в новогоднюю ночь на площади Ленина будет дискотека

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Донецке. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Новогодняя елка Донецка в прошлом году. Фото: fusion-illumination.comНовогодняя елка Донецка в прошлом году. Фото: fusion-illumination.com
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На сайте городской администрации Донецка опубликовали программу новогодних и рождественских праздничных мероприятий, которые пройдут на центральной площади города.

21 декабря

На площади Ленина откроется главная елка Донецкой Народной Республики. Церемония зажжения произойдет в 17:00-17:15. После этого горожан ждет праздничный концерт и дискотека, которая закончится в 20:00.

А с 15:00 до 17:00 на центральной площади города пройдет театрализованная концертная программа и городской конкурс «Арт-елка». Будет ярмарка новогодних украшений и подарков ручной работы. Всех будут угощать горячим чаем. Для любителей селфи будет организована фото-зона – «Трон желаний».

22 и 23 декабря

В 14:00 начнется конкурсно-развлекательная программа «Новогодние забавы» для детей. В это время будет работать ярмарка новогодних украшений и оригинальных подарков ручной работы, свежих кондитерских изделий и ароматной выпечки.

С 18:00 до 20:00 будет звучать фоновая праздничная тематическая музыка.

24-28 декабря

11:00-15-00 «Новогодние сказки» - театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей. «Новогодний бульвар» - свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка, угощения для детей.

С 17:00 до 20:00 будет звучать фоновая праздничная тематическая музыка.

31 декабря

19:00-23:50 «Волшебство Нового года» - традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом.

23:50-00:00 Праздничный фейерверк

7 января

На Рождество на центральной площади Донецка с 13:00 до 18:00 будет проходить концертная, конкурсно-развлекательная программа. В это время будет работать ярмарка оригинальных сувениров и украшений ручной работы, кондитерские изделия и ароматная выпечка.

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